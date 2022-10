Was lief denn da schief? Lidl-Kundin macht sich über „krankes Angebot“ lustig

Eine Lidl-Kundin stieß auf ein durch ein rotes Preisschild gekennzeichnetes, vermeintlich reduziertes Produkt. Der Preis blieb allerdings unverändert.

Neckarsulm - Trotz der Inflation und der damit verbundenen steigenden Preise für Lebensmittel kann beim Einkaufen mit ein paar Tricks Geld gespart werden. Sonderaktionen der Supermärkte und Discounter mit heruntergesetzten Preisen dürften sich daher im Moment besonderer Beliebtheit erfreuen. In einer Lidl-Filiale klappte das mit dem Sonderangebot allerdings nicht so ganz, wie dem Twitter-Post einer Kundin zu entnehmen ist.

Lidl Kundin stößt auf vermeintlich reduziertes Produkt – Preis bleibt aber der gleiche

Demnach kosteten die „kinder“-Überraschungseier von Ferrero normalerweise 2,65 Euro. Das war auf dem Foto zu sehen, das die Frau auf Twitter hochgeladen hatte. Nun war das Preisschild allerdings kein normales in Weiß, sondern in ein knalliges Rot gehülltes. Der Ursprungspreis war zudem durchgestrichen, es handelte sich folglich um eine Sonderaktion. „Für kurze Zeit“ sollte die Naschware also eigentlich günstiger sein. Eigentlich. Denn der „neue“ Preis lag ebenfalls bei 2,65 Euro.

Lidl-Kundin macht sich auf Twitter über den Fehler des Discounters lustig

Den offensichtlichen Fehler beim Bedrucken des Preisschilds nahm die Lidl-Kundin mit Humor. „Krankes Angebot bei Lidl“, schrieb sie auf Twitter. Eine weitere Nutzerin machte sich ebenfalls über den Fauxpas des Discounters lustig: „Ich hoffe, du hast da direkt zugeschlagen, bei diesem super Spar-Angebot.“ Ob die Kundin den Rabatt an der Kasse letztendlich bekommen hat, ist nicht bekannt.

Einen solchen Fehler bei Produkten, deren Preis reduziert werden sollte, beging Lidl kürzlich schon einmal. Dort war die Ware nach der vermeintlichen Senkung des Preises sogar teurer als zuvor. Erst kürzlich machte LIDL negative Schlagzeilen, als von einem möglichen Schädlingsbefall bei vier Produkten und dem daraus resultierenden Rückruf berichtet worden war.