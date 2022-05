Lidl-Kundin macht beim Ausmisten eine „erschreckende Feststellung“ und wendet sich an Discounter

Von: Raffaela Maas

Je häufiger Mehrwegtaschen beim Einkauf benutzt werden, desto umweltfreundlicher sind sie - mit einem Vorschlag wandte sich eine Lidl-Kundin an den Discounter.

München - Seit dem 1. Januar 2022 werden in deutschen Supermärkten keine Plastiktüten mehr an der Kasse angeboten. Kundinnen und Kunden sollen der Umwelt zuliebe anstelle der Einweg-Plastiktüten, eigene Beutel mitnehmen oder auf Mehrweg-Tragetaschen aus Polyester ausweichen, denn diese werden an den Kassen inzwischen statt Plastiktüten angeboten. Die Mehrwegtaschen sollen trotzdem möglichst oft wiederverwendet werden, da sie dann besonders umweltfreundlich sind. Diese Erkenntnis brachte eine Lidl-Kundin auf eine Idee, die sie dem Discounter unterbreitete.

Lidl-Kundin macht eine Entdeckung beim Ausmisten: „Ich besitze 50 Stoffbeutel“

Die Lidl-Kundin machte beim Ausmisten eine Feststellung, die sie anschließend auf Facebook an Lidl gewandt verkündete. „Ich besitze wohl an die 50 Stoffbeutel und etwa 15 von diesen Recycling-Plastiktaschen. Und so geht es nicht nur mir. Im Gespräch mit Freunden kam ich zu der Vermutung, jeder zweite Haushalt hat Säcke voll Taschen herumliegen, die man nie im Leben alle braucht“, begann sie ihren Beitrag. Dass man bei jedem Einkauf, bei dem man die eigene Tasche daheim vergessen hat, einen neuen Stoffbeutel im Laden kauft, sah die Kundin als ein echtes Problem an. „Und wieder ein Beutel mehr, der einmalig genutzt in einem Sack, in einer Schublade oder Kiste verschwindet“, schrieb sie.

Ressourcenverschwendung bei Lidl?- „Auch Stoffbeutel und Recyclingtaschen wachsen nicht auf Bäumen“

Um eine Ressourcenverschwendung zu vermeiden, machte sie Lidl daher einen Vorschlag: „Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sammelbox oder eine Hakenleiste, in die Kunden saubere/heile/gewaschene Stoffbeutel oder Recyclingtaschen, die sie zu Hause übrig haben, legen oder daran aufhängen können?“ Ziel sei es, die ungenutzten Mehrweg-Taschen nach dem Vorbild von öffentlichen Bücherschränken wieder in Umlauf zu bringen. „Auch Stoffbeutel und Recyclingtaschen wachsen nicht auf Bäumen. Sie müssen unter der Verwendung von jeder Menge Wasser, Strom und anderer Ressourcen produziert werden“, führte die Kundin weiter aus und hielt sogar schon ein Motto bereit: „Nichts verschwenden, wieder verwenden“.

Lidl reagiert auf den Vorschlag der Kundin über Facebook

Die Antwort des Discounters ließ nicht lange auf sich warten. „Vielen Dank für deine Anregung. Wir möchten dein Anliegen gerne an die zuständigen Kollegen weiterleiten“, kommentierte ein Social-Media-Mitarbeiter von Lidl. Außerdem bat das Unternehmen um eine Privatnachricht mit dem Anliegen der Kundin und der genauen Filiale, um die es sich bei der Idee handelte. Es wird sich wohl in Zukunft zeigen, ob die Anregung der Kundin im Discounter Anklang findet.

