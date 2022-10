Parkplatz-Ärger bei Lidl: Kundin tobt wegen 30-Euro-Strafzettel – „Schlichtweg eine Abzocke“

Auf Parkplätzen von Supermärkten oder Discountern gibt es immer wieder Ärger. © IMAGO/Tesson/Andia.fr

Eine Lidl-Kundin findet nach ihrem Einkauf einen 30-Euro-Strafzettel. Sie ist angesichts der für sie völlig überzogenen Strafe außer sich.

Sigmaringen – Ganz normal zum Einkaufen ging Heike Schmid aus Sigmaringen. Als sie jedoch zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie entsetzt feststellen, dass sie einen Strafzettel bekommen hatte. Warum sie ein Knöllchen bekam, konnte sie sich selbst nicht erklären.

Lidl: „Park & Control“-Technologie überwacht den Parkplatz in Sigmaringen

Ein wenig schlampig habe sie bei ihrem Einkauf bei Lidl lediglich geparkt, wie Schmid der Schwäbischen Zeitung gegenüber sagte. Sonst ist sich die Dame keiner Schuld bewusst. Dennoch wurde ihr ein Strafzettel in Höhe von 30 Euro aufgebrummt. Was war passiert? Der Discounter nutzt in seiner Filiale in Sigmaringen die sogenannte „Park & Control“-Technologie. Wenn ein Kunde sein Auto also parkt, wird dies von Sensoren im Boden registriert. Wird die zulässige Höchstparkdauer von 90 Minuten überschritten, benachrichtigt das System die Mitarbeiter der Firma.

Lidl-Kundin tobt wegen 30-Euro-Strafzettel für schlampiges Parken

Die Betroffene bekam aber nicht etwa deswegen einen Strafzettel, sondern weil sie zwischen den Sensoren und somit auf zwei Plätzen geparkt hatte. Die „Parkplatzpolizei“ sei dazu angehalten, solche vermeintlichen Verfehlungen zu ahnden, wie eine Sprecherin von Lidl der Schwäbischen Zeitung erklärte. Bei der Frage, ob für so etwas eine Strafe in Höhe von 30 Euro angemessen sei, sei die Sprecherin ausgewichen. Die für den Vorfall leicht übertrieben anmutende Strafe sei dem öffentlichen Verkehr angepasst.

Das sah die betroffene Frau anders. „Mein schlampiges Parken – nicht einmal direkt vor dem Laden, sondern eher weiter hinten – gleich mit 30 Euro zu ahnden, ist schlichtweg eine Abzocke“, sagte sie. Ihr unsauberes Parken sei keine böse Absicht gewesen, zudem habe sie ganz korrekt 30 Minuten für ihren Einkauf gebraucht.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor Kurzem in Karlsfeld. Auch dort bekam eine Frau bei Lidl für ein eigentlich harmloses „Vergehen“ gleich zwei 25-Euro-Strafzettel. (jg)