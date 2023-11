„Ich werde Lidl niemals verzeihen“ - Pudding-Debakel macht Kundin sprachlos

Von: Julia Volkenand

Wer sein Dessert klassisch mag, muss jetzt ganz stark sein. Diese Lidl-Proteinpuddings sorgten auf X für hitzige Debatten.

München - Bei der Ernährung scheiden sich bekanntlich die Geister. Während die einen finden: „Hauptsache es schmeckt“, legen andere gesonderten Wert auf cleane, unverarbeitete Produkte, Veganer essen keine tierischen Produkte, Fans der karnivoren Diät ernähren sich vorrangig von Fleisch und Pescetarier verzichten zwar auf Fleisch, Fisch ist aber auf ihrem Teller erlaubt. So vielfältig wie die Ernährungsweisen sind, so unterschiedlich sind auch die Gründe, aus denen Menschen sich für die ein oder andere Variante entscheiden. Ob aus gesundheitlichen Gründen, aus Prinzip oder für das Tierwohl, was bei wem auf den Tisch kommt und warum darf natürlich jeder selbst entscheiden.

Lidl-Kundin entrüstet über skurrile Geschmacksrichtungen von Protein-Pudding

Bei vielen Fans des Fitness-Lifestyle darf vor allem eins auf dem Speiseplan nicht fehlen: ganz viel Protein. Von den drei Brennstoffen für den Körper (Eiweiß, Fette, Kohlehydrate) ist es besonders in der Welt des Krafttrainings großes Thema, unterstützt es doch den Aufbau von Muskelmasse. Klar, jeder Mensch sollte ausreichend Eiweiß zu sich nehmen, doch für manche Fitness-Fans kann ein Lebensmittel gar nicht genug davon enthalten. Kein Wunder also, dass immer mehr Hersteller auf „High Protein“-Produkte setzen. Ob diese allerdings tatsächlich mehr bringen, als natürlichere Lebensmittel wie Magerquark ist teilweise strittig.

Besonders lecker sind sie anscheinend auch nicht unbedingt, wenn man einer X-Userin glauben darf, die sehr erschüttert ihren Lidl-Fund als Foto postet. Darauf zu sehen: Zwei Puddings der Marke „Milbona“ beide aus der „High Protein“-Reihe. Allerdings haben sie nicht die üblichen Geschnmacksrichtungen Schokolade oder Vanille. Offenbar wollte man im Hause Milbona für Abwechslung sorgen und zauberte kurzerhand die Geschmäcker „Bubble Gum Chewy Louie“ (wie das beliebte Kaugummi-Eis des selben Namens), und „Kong Strong“ (wie der Energy-Drink der Lidl-Hausmarke) aus dem Ärmel.

Lidl bietet Protein-Pudding mit Energy-Drink-Geschmack an

Beide Produkte enthalten der Packung nach 20 Gramm Protein. Dass es neben dem Eiweiß-Gehalt aber auch ein bisschen auf den Genuss ankommt, fanden sowohl die Kundin selbst, als auch ihre Follower. „Ich werde Lidl niemals für diese zwei Sorten verzeihen“, beklagt sich die Postende. „Ich glaub, wenn du das isst, bist du immun gegen alles“, scherzt ein Kommentator und findet Zustimmung: „Nicht mal Corona kann dir dann mehr was.“ „Ekelhaft einfach Pudding mit Energy Geschmack“, ist eine weitere Kommentatorin entsetzt.

Auch wenig begeistert vom Angebot des Discounters war eine Kundin, die sich gegen die Flut an Zero-Produkten wehrte.