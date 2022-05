Lidl verkauft kurioses Käse-Produkt zum Muttertag - „Das Baby ist ein Bonus“

Von: Kai Hartwig

Am Muttertag lassen viele Kinder ihre Mama hochleben. Auch Discounter Lidl will den Tag gebührend begehen - mit einem Käse. Doch der sorgt auch für viel Spott.

München - Am kommenden Sonntag (8. Mai 2022) ist Muttertag. Dann werden in Deutschland wieder alle Mamas besonders gewürdigt. Viele Töchter und Söhne beschenken ihre Mütter - zu den Klassikern unter den Geschenken zahlen Blumen, Pralinen und ähnliches.

Im vergangenen Jahr musste der Muttertag coronabedingt etwas anders gestaltet werden. Zwar gibt es durchaus auch die ein oder andere Mutter, die an ihrem Ehrentag auch ohne Präsent glücklich ist. Manch eine Mama lehnt dieses sogar gänzlich ab. Doch Muttertagsgeschenke gehören bei vielen Familien durchaus zur Tradition.

Lidl: „Muttertagskäse“ wird zum Ehrentag der Mamas verkauft - „Das Baby ist Bonus“

Auch der Discounter Lidl will es sich wohl nicht nehmen lassen, den Muttertag gebührend zu feiern. Aus diesem Anlass hat das Unternehmen ein Produkt in seine Regale gebracht. Auf Twitter postete eine Nutzerin einen Ausschnitt aus einem Lidl-Prospekt. Dieser zeigt den sogenannten „Muttertagskäse“ der Marke Berg Bauer. Kosten soll der 250 Gramm schwere Käse 3,29 Euro.

Die Twitter-Userin schien von dem Muttertags-Sonderangebot noch nicht gänzlich überzeugt zu sein. Vielmehr spottete sie: „Frauen sind 9 Monate schwanger und opfern anschließend mindestens 18 Jahre Lebenszeit, damit sie einmal im Jahr „Muttertagskäse“ vom Lidl bekommen.“ Ähnlich ironisch äußerte sich eine weitere Nutzerin zu Lidls „Muttertagskäse“. „Das Baby ist ein Bonus“, witzelte sie in Bezug auf das Molkereiprodukt.

Lidl hat den „Muttertagskäse“, Burger King verkauft am Muttertag angeblich Gratis-Whopper

„Oder dass sie am Muttertag einen Schwangerschafts-Whopper aus dem Burger King gratis bekommen“, kommentierte eine andere Userin den Tweet. Ob es dieses Muttertagsgeschenk von der Fast-Food-Restaurantkette wirklich gibt? Auch der Urheberin des Tweets war dies neu. „So was gibt‘s?“, fragte sie.

Eine Filiale in der Hauptstadt macht bei einer entsprechenden Aktion offenbar mit. „Nur in nem Burger King in Berlin, da gibt‘s so Whopper mit richtig weirden Kombis“, lautete die Antwort. Demnach wird auch auf den angeblich speziellen Geschmackssinn schwangerer Frauen eingegangen. Burger King bietet der Twitter-Nutzerin zufolge angehenden Müttern den Whopper, der aufgrund der Ukraine-Krise nun teurer wird, unter anderem mit „Spiegelei und Banane oder Vanilleeis und Oliven“ an.

Lidl: „Muttertagskäse“ eine Frage des Geschmacks - „Würde ihn probieren“

Doch zurück zum „Muttertagskäse“ von Lidl. Auch der wurde nicht von allen Userinnen auf Twitter mit Argwohn betrachtet. Immerhin meinte eine Nutzerin, dass sie dem besonderen Käse möglicherweise eine Chance geben wird. „Würde ihn probieren“, befand sie.

Ob sich die Mamas in der Bundesrepublik also unter Umständen freuen, wenn sie den Lidl-Käse am Muttertag von ihrem Nachwuchs überreicht bekommen? Darauf gibt es wohl keine klare Antwort. Denn wie heißt es so schön: Die Geschmäcker sind verschieden. Unterdessen sorgte Lidl kürzlich mit einer Preisanhebung bei Gurken für Stirnrunzeln. (kh)