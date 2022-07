Lidl macht mit OnlyFans-Anspielung Werbung für Ventilatoren – Twitter-Fans lieben es: „gut gespielt“

Eine Lidl-Filiale setzt auf besondere Maßnahmen, um für Ventilatoren zu werben. Mit dem Spruch „Only Fans“ spielt der Discounter auf die freizügige Plattform an.

München – Auch wenn es in Irland nicht ganz so heiß ist wie in Deutschland, zeigt sich der Discounter Lidl auf der Insel vorbereitet und verkauft Ventilatoren. Für die Vermarktung hat sich Lidl eine besondere Werbung ausgedacht. Auf einem Bild mit den angepriesenen Ventilatoren steht darüber der Spruch: „Only Fans“. Damit verweist der Discounter auf die Plattform OnlyFans, die für ihre erotischen Inhalte bekannt ist.

Lidl macht Werbung mit OnlyFans: Rabattaktion für Ventilatoren

Auf Twitter kommt die Referenz gut an. Eine Nutzerin postete die Aktion mit den Worten „gut gespielt“. Neben den Wörtern „Only Fans“ fügte Lidl ein Emoji hinzu, der die Zunge ausstreckt und schwitzt. Eigentlich eine Anspielung auf hohe Temperaturen – oder doch auf die Erotik-Seite. Ein weiterer Nutzer kommentierte den Post mit den Worten: „Ich muss eines Tages das Kühlsystem meines Computers filmen und es dort hochladen“.

OnlyFans ist eine Plattform, auf der vorwiegend erotische Inhalte wie Videos oder Fotos hochgeladen werden. Beliebt ist die Seite vor allem bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und ihre Reichweite auf die Plattform mitbringen. Dabei ist die Spannweite der Stars auf der Plattform weit. Von Michael Wendlers Frau Laura Müller bis Hollywood Schauspielerin Bella Thorne verkaufen zahlreiche Personen erotischen Content von sich. Wer sich die Bilder und Videos anschauen möchte, muss dafür jedoch die Kreditkarte zücken, denn die Preise können die Stars selbst festlegen.

Der eigentliche Witz der Aktion entsteht allerdings erst durch das Wort Fans und seine Bedeutung im Englischen. Denn es heißt eben auf Deutsch übersetzt Ventilator. Es geht in der Lidl-Anzeige also einfach nur um Ventilatoren und nicht um schlüpfrige Inhalte.

Hitzewelle in Europa: Temperaturen steigen auf über 40 Grad

Während in Irland die Temperaturen in den nächsten Tagen deutlich unter 30 Grad Celsius liegen sollen, rollt auf Deutschland eine erneute Hitzewelle zu. In den nächsten Tagen erwarten Wetterexperten Temperaturen von fast 40 Grad. Auch der Süden Europas ist von hohen Temperaturen stark betroffen. Waldbrände weiten sich immer weiter aus wie in Griechenland, Portugal oder in der Türkei.