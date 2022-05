Auf Lidl-Parkplatz: Dreister Diebstahl beim Wareneinladen - Polizei gibt wichtigen Rat

Von: Marcus Giebel

Teilen

Diebstahl auf einem Lidl-Parkplatz: Einer Seniorin wurde an ihrem Fahrzeug die Geldbörse entwendet. © Marijan Murat/dpa

Geldbeutel und Handys sind bevorzugte Beute von Dieben. In einem Ort wurden Langfinger nun binnen eines Tages zweimal fündig. Das bringt die Polizei gleich doppelt auf den Plan.

München - Einkäufe können aktuell so manchen Schockmoment bereithalten. Beim Blick auf die teilweise exorbitant gestiegenen Preise für manche Produkte dürfte so manchem Kunden der Mund offen stehen bleiben. Der Besuch von Supermärkten ist in diesen Zeiten ganz sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Für zwei Frauen im rheinland-pfälzischen Edenkoben bot der Einkauf nun aber auch ein böses Erwachen der ganz anderen Sorte. Binnen eines Tages wurden beide beraubt, die Polizei aus 6600-Einwohner-Ort im Süden des Bundeslandes machte die Fälle öffentlich.



Diebstahl auf Lidl-Parkplatz: Unbekannter klaut Geldbeutel aus Kofferraum

Demnach war eine 78-Jährige am Freitag, dem 20. Mai, gerade dabei, ihre Einkäufe auf dem Lidl-Parkplatz in den Kofferraum ihres Fahrzeugs zu laden, als ihr ebenfalls im Kofferraum abgelegter Geldbeutel entwendet wurde. Der unbekannte Dieb muss sich unbemerkt genähert haben, womöglich hatte er die Geldbörse schon zuvor im Blick und ging gezielt auf das Auto der Seniorin aus Edenkoben zu. Der dreiste Diebstahl ereignete sich gegen 10.30 Uhr.

Am Tag darauf erwischte es eine 35-Jährige in einem nicht näher benannten Lebensmitteldiscounter in Edenkoben - in der Luitpoldstraße, wo sich auch der Lidl befindet. Laut Polizei bemerkte die Frau erst, als sie bezahlen wollte, dass ihr Handy entwendet worden war. Dieses lag während des Einkaufs in der Tasche, die sie im Einkaufswagen mit sich führte. Auch hier wird nach einem Unbekannten gefahndet.

Video: Aldi, Lidl, Rewe und Co. - diese Supermärkte gehören zusammen

Diebstähle beim Einkauf: Polizei sensibilisiert Kunden wegen Geldbörsen und Handys

Unter dem Eindruck der beiden Diebstähle binnen weniger Stunden bittet die ermittelnde Polizei zudem „nochmals darum, insbesondere ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten“. Es wird davor gewarnt, „Handtaschen oder Geldbörsen in Einkaufswagen oder -körben“ zu transportieren. Denn genau auf diese Ausgangslage würden professionell agierende Diebe warten, die folglich leichtes Spiel hätten. (mg)

Um eine Lidl-Filiale in München gibt es gerade Radweg-Ärger - die CSU spottet. Derweil machte eine Lidl-Kundin einen Ekelfund in einem Apfelmus-Glas. Kaum zu glauben, aber wahr: Zahlreiche Lebensmittel sind deutlich günstiger als 2021.