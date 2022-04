Lidl-Prospekt sorgt für Lacher und wirft Fragen auf: „Für wen kocht der da?“

Von: Patrick Huljina

Ein Bild aus dem neuen Lidl-Prospekt sorgte im Netz für Lacher und Fragen. (Screenshot) © Screenshot/Twitter/@FrauVogelbein

Ein Bild aus dem aktuellen Lidl-Prospekt sorgt im Netz für Lacher. Auf Twitter versuchen die Nutzer, Erklärungen zu finden.

München - Der Umgang mit Prospekten von Supermärkten und Discountern könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die einen die Werbung auf der Suche nach Aktionen und Rabatten von vorne bis hinten durchblättern, wandert sie bei anderen ohne einen Blick hinein auf den Altpapierstapel.

Dabei kann sich das Durchstöbern durchaus lohnen: hin und wieder sind echte Schnäppchen möglich – und falls nicht, können immer noch die Bilder für Unterhaltung sorgen. Ein Werbefoto aus dem Lidl-Prospekt für die erste Mai-Woche sorgte nun im Netz für Lacher und warf Fragen auf.

Lidl-Prospekt wirft Fragen auf: „Für wen kocht der da?“

Auf Twitter teilte eine Nutzerin die Werbung für eine Pfanne. Darauf ist ein Mann zu sehen, der Gemüse zubereitet. Das Kuriose: die Pfanne ist nahezu leer. Lediglich ein wenig Brokkoli und rote Peperoni sind darin zu erkennen. „Für wen kocht der da?“, fragt die Twitter-Userin und ergänzt: „Für ne Zwergmaus-Familie?“

Der Tweet kommt gut an – mehr als 1500 Mal wurde er bereits mit „Gefällt mir“ markiert. In den zahlreichen Kommentaren amüsieren sich die Leute prächtig über das Bild und stellen teils kuriose Vermutungen an. „Das ist nur die kleine Deko für das 2-Kilogramm-Schnitzel mit Pommes“, glaubt beispielsweise ein Nutzer.

Lidl-Prospekt wirft Fragen auf: Steigende Preise als Grund für die leere Pfanne?

Andere User können sich weitere Gründe für die vergleichsweise leere Pfanne vorstellen. „Ich tippe eher auf die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln“, vermutet einer und fügt ein mit den Achseln zuckendes Emoji hinzu. „Vielleicht war er auch Tanken und ist dann einkaufen gegangen“, schreibt ein weiterer Nutzer. Zuletzt sind die Preise für Verbraucher im Alltag durch die Inflation und den Ukraine-Krieg deutlich angestiegen.

Den wahren Grund für die leere Pfanne dürfte allerdings folgende Twitter-Userin erraten haben: „Es muss doch noch genügend Platz bleiben, um den wunderschönen Pfannenboden zu bewundern.“ Schließlich geht es in dem Lidl-Prospekt ja auch um Werbung für das Produkt.

Ein kurioses Preisschild sorgte bei Lidl-Kunden zuletzt für Lacher. In Großbritannien wunderte sich ein Verbraucher über seinen Kassenzettel. (ph)