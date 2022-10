Lidl-Kunde macht Red-Bull-Entdeckung – und stellt das „Lidl lohnt sich“ infrage

Von: Christoph Gschoßmann

Red Bull gab es billiger bei Lidl - doch der Preiserlass war kaum der Rede wert. © Screenshot / Facebook.com/demahom.rounneb

Rabatte in Supermärkten locken die Kunden an wie das Licht die Motten. Eine Preisreduktion aber sorgte eher für Lacher als für Sparfreude.

München – Es gibt Werbesprüche und Slogans, die bleiben einfach im Kopf. In den Neunzigern war es „Ford – die tun was“, dann kam „McDonald‘s – ich liebe es“. Fast jede große Marke, die etwas auf sich hält, hat einen dieser Sprüche. Sei es „BMW – Freude am Fahren“, „Alles Müller, oder was?“, „Gut, besser, Paulaner“ oder „Nike – just do it“.

Manche dieser kleinen Sprüche erweisen sich marketingtechnisch wohl als so erfolgreich, dass jahrzehntelang an ihnen festgehalten wird. So auch bei einem großen Discounter: „Lidl lohnt sich.“ Ungünstig nur, wenn das Verhalten der Marke so gar nicht zum Werbeslogan passen will. Ein Kunde jedenfalls zieht diesen nach einer Beobachtung in Zweifel.

Facebook: Lidl-Kunde postet Foto – doch der Rabatt ist kaum der Rede wert

Auf Facebook postet er ein Foto, das er offenbar in einer Lidl-Filiale in Deutschland gemacht hat. Dort zu sehen: Ein Regal, bei dem in knallroter Farbe auf einen Rabatt aufmerksam gemacht wird. Es gibt das Produkt „Red Bull Organic“ billiger. So weit, so gut. Doch der Verbraucher stört sich daran, wie viel vom Preis erlassen wird: Genau ein Cent. Anstatt einem Euro kostet die Dose der österreichischen Marke also 99 Cent.

„Lidl, lohnt sich?“, postet er dazu. Ein anderer Facebook-Nutzer macht ihn zwar darauf aufmerksam, dass 1 Euro für Red Bull kein schlechter Preis sei, doch er sagt: „Das sagenhafte eine Prozent billiger hat mich bewogen, extra zu posten.“ Ob er letztlich trotzdem zugeschlagen hat und sich pro Dose einen Cent gespart hat, ist indes nicht überliefert.

