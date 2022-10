Deutschlandweiter Lidl-Rückruf: Gefahr durch Metallteile - Hersteller nimmt Produkt aus dem Regal

Von: Jennifer Lanzinger

Achtung: Aktuell ist ein Produkt bei Lidl von einem Rückruf betroffen. (Symbolbild) © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Ein Lidl-Produkt ist nun von einem deutschlandweiten Rückruf betroffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Packung unerwünschte Metallfremdkörper seien.

Bad Wimpfen - Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass in der Packung Metallfremdkörper enthalten seien, wird nun ein Lidl-Produkt zurückgerufen. Wie der Discounter am Donnerstag in Bad Wimpfen mitteilt, ruft der spanische Hersteller Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. sein Produkt wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurück. Der Artikel wurde in ganz Deutschland verkauft.

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich demnach um frittierte Mandelhälften. Betroffen sei das Produkt „Sol&Mar Frittierte Mandelhälften mit Zucker, Honig und Salz“ in der 150-Gramm-Packung. Das Produkt habe das Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Juni 2023, betroffen sei die Charge 1114724. Verkauft wurde das Produkt in Lidl-Filialen in ganz Deutschland.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in der Packung Metallfremdkörper enthalten seien, hieß es zur Begründung. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. sowie andere Artikel der Marke Sol&Mar seien von dem Rückruf nicht betroffen.

