„Boah ne Lidl, lass‘ mal“: Kunde ekelt sich vor Produktnamen – der Käse-Klassiker heißt aber wirklich so

Ein Lidl-Kunde stößt auf ein Produkt mit einem ungewöhnlichen Namen und ekelt sich davor. Der Käseklassiker wird allerdings tatsächlich so genannt.

Neckarsulm – Ausgefallene Produkte, bei denen man sich fragt, was das eigentlich genau sein soll, gibt es in Supermärkten reichlich. Auch bei den Namen ihrer Waren werden die Hersteller mitunter kreativ. Ein Mann stieß nun beim Einkaufen auf ein Produkt, bei dessen Name seinen Appetit rasch verflog, wie er auf Twitter schrieb.

Lidl-Kunde ekelt sich vor Produkt mit doppeldeutigem Namen

In einer Lidl-Filiale entdeckte der Mann demnach ein rotes Preisschildchen, das ein nur „für kurze Zeit“ erhältliches Produkt kennzeichnete. Groß in der Mitte des Schildchens stand der Name des Produkts: „Käse Rosetten“. Der Kunde war ob des ungewöhnlichen Namens wohl leicht angeekelt. Daher schrieb er auf Twitter: „Boah ne Lidl, lass‘ gut sein.“

Lidl: Vermeintliches Ekel-Produkt heißt wirklich so – und ist sogar geschützt

Die „Rosetten“ stammen vom Schweizer Halbhartkäse „Tête de Moine“ und entstehen, weil dieser nicht geschnitten, sondern geschabt wird. Der Käse ist in der Schweiz sogar als Geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB) eingetragen, was bedeutet, dass die Tradition des Produktes von der Europäischen Union anerkannt wird. Sogar auf der offiziellen Website der Käsespezialität heißt es, dass der Käse zu „Rosetten“ geschabt wird. Der Lidl-Kunde wusste vermutlich nicht, dass es diese Käsespezialität gibt beziehungsweise sie wirklich so bezeichnet wird und sich das Wort „Rosetten“ auf die blumige Form bezieht.

Der Schweizer Käse „Tête de Moine“ wird traditionell zu „Rosetten“ geschabt. © IMAGO/agefotostock

