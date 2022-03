Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet

Von: Armin T. Linder

Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig.

London - Frohen Mutes ging ein Lidl-Kunde namens Niall, der wohl in England wohnt, in eine Filiale. Er hatte einen Gutschein über 20 Pfund abgestaubt. Sein Erlebnis, das er bei Twitter öffentlich machte, lässt viele Nutzer staunen. Obwohl er nur knapp 900 Follower hat, gab‘s schon in den ersten knapp 14 Stunden nach dem Posting rund 280 Likes und diverse Retweets.

Lidl-Kunde will sich teuren Wein gönnen - und wird von Kassenbon überrascht

„Ich ging zu Lidl“, schreibt er. „Ich hatte einen 20-Pfund-Gutschein. Gönnte mir eine Flasche Barolo für 20 Pfund. Trotzdem hat sich die Lidl-Kasse entschieden, den Gutschein auf die denkbar chaotischste Art und Weise anzuwenden.“

Das passende Foto zeigt, was er meint: Lidl zog nicht etwa den 20-Pfund-Gutschein vom 20-Pfund-Rotwein ab, sondern verteilte diesen auf alle Artikel. 6,45 Pfund Rabatt auf den Barolo, 2,25 Pfund auf den Kaffee, sogar 0,11 Pfund auf den Senf. Und so weiter. Was für ein Anblick!

Nun ist eigentlich egal, wie und wo die 20 Pfund abgezogen wurden - das Ergebnis stimmt. Trotzdem lassen sich diverse User natürlich über das System aus - und über die weiteren Einkäufe des Supermarkt-Kunden. Eine Nutzerin nimmt Lidl in Schutz: „Das ist nicht chaotisch. Der Rabatt wird auf alle Artikel gleichermaßen angewendet. Die Kasse kennt kaum deine Absicht, ihn gegen Prosecco zu tauschen. Wo ist künstliche Intelligenz, wenn man sie braucht?“

Lidl: Der teure Wein hat immerhin geschmeckt

Und eine Frage bleibt natürlich auch offen: „Aber wie war der Wein?“, will ein Nutzer wissen. Und kriegt eine Antwort, die übersetzt sinngemäß in etwa lautet: „Er ist exzellent, Lidl landet hier über seinen Verhältnissen.“ Nicht so geschmeckt scheinen einem Kaufland-Kunden diese drei Produkte zu haben. (lin)