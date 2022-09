„Werter Lidl-Gott, erhöre mich“: Kunde bei Hähnchen-Produkt mit fast religiöser Verehrung

Von: Yasina Hipp

Lebensmittel-Discounter sind wegen ihrer niedrigen Preise beliebt bei den Kunden. Einer fleht Lidl nun an, sein Lieblingsprodukt wieder ins Sortiment zu nehmen.

Neckarsulm - Einkaufen bei Edeka, Lidl, Aldi, Rewe und Co. kann zu einem echten Erlebnis werden. Trotz der aktuell hohen Preise für Lebensmittel finden sich immer wieder Schätze in den Regalen. Manchmal sind diese auch einfach nur kurios, wie beispielsweise diese exquisiten Pinienkerne bei Edeka oder ein sehr teures Brot bei Lidl. Was auch sehr ungewöhnlich ist, ist wenn ein Käufer ein Produkt vom Sortiment eines Discounters so sehr liebt, dass er das Unternehmen sogar darum bittet, es wieder in den Verkauf zu bringen.

Lidl-Kunde: „Lasset diese göttlichen Gaben doch bitte dauerhaft im Sortiment“

Bei dem Produkt handelt es sich um Chicken-Strips oder Chicken-Dipper von Lidl. Der Kunde fleht das Unternehmen auf Facebook in regelrecht religiöser Verehrung des Hähnchenprodukts an: „Werter Lidl-Gott, so erhöret mich!“ Offenbar wurden die frittierten Hähnchenbrustfiletstreifen von „Chicken-Strips“ in „Chicken-Dipper“ umbenannt, das berichtet zumindest der Experte und schreibt: „Schon oft labt ihr mich mit euren Gaben, die ihr Chicken-Strips nennt. Nun nennt ihr es Chicken-Dipper. Doch leider nur zu Aktionswochen ferner Kontinente und Ländereien.“

Das Produkt gibt es tatsächlich nur während der Asia-Wochen von Lidl, es gehört zu der Marke „Vitasia“. Dem Hähnchen-Liebhaber scheint das alles egal zu sein, er möchte nur seine Dipper wieder haben: „Egal, wie ihr es nennen wollt. So lasset diese göttlichen Gaben des Leibes von Hühnerbrustfilets doch bitte dauerhaft im Sortiment ...“ - und tatsächlich: Das Unternehmen erhört seine Bitte und antwortet.

Lidl reagiert auf flehendes Bitten

So sehr, wie sich dieser Lidl-Kunde nach den Hähnchenstreifen sehnt, bleibt Lidl kaum etwas anderes übrig, als ihm zu antworten. So schreibt das Unternehmen: „Es freut uns, dass dir die Chicken-Dippers schmecken. Wir beobachten ständig die Nachfrage und Wünsche unserer Kunden und versuchen, diese auch in Zukunft umzusetzen und zu berücksichtigen“. Die Anregung würden sie dann an seine Stammfiliale weiterleiten. Bleibt zu hoffen, dass sich bei dieser großen Hähnchenstreifen-Liebe da etwas machen lässt.

