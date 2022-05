Lidl mit geografischem Mega-Fail - Kunden wundern sich: „Seit wann liegt in NRW ein anderes Bundesland?“

Von: Yasina Hipp

Falscher Aufdruck einer Deutschlandkarte auf Spinat-Verpackung bei Lidl. © Screenshot/Reddit/r/de

Immer mehr Kunden achten beim Einkauf auf Regionalität - und so wirbt auch Lidl mit Produkten aus Deutschland. Dabei kann aber einiges schief gehen.

Neckarsulm - Kiwis aus Neuseeland, Pomelos aus China und Orangen aus Italien: das Obst und Gemüse, was wir in den Supermärkten wie Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. kaufen können, hat oft eine lange Reise hinter sich. Bei manchen Produkten weisen die Händler aber sogar extra auf die Regionalität hin. Obst und Gemüse aus Deutschland oder sogar der eigenen Region zu kaufen, ist einfach besser für die Umwelt. So bewirbt auch Lebensmittel-Discounter Lidl seinen Blattspinat mit einem großen Hinweis auf die deutsche Herkunft. Doch dabei ist dem Unternehmen ein unangenehmer Fehler unterlaufen.

Supermarkt-Kette Lidl mit geografischen Defiziten

Ein Lidl-Kunde postet ein Foto seiner Blattspinat-Packung auf der Online-Community-Plattform Reddit. Dabei liegt der Fokus auf dem seitlichen Teil der Verpackung des Spinats. Zu sehen ist die Aufschrift „Ursprung: Deutschland“, ein Button mit Deutschland-Flagge und der Aufschrift „Qualität aus Deutschland“ und schließlich eine Deutschland-Karte mit Pfeil und dem Hinweis „aus Deutschland“. Nach den drei Hinweisen, weiß zunächst einmal wirklich jeder, dass das Blattgemüse aus der Bundesrepublik stammt.

Aber irgendetwas stimmt mit der abgedruckten Deutschlandkarte nicht. Auch einige der Reddit-User brauchen einen Augenblick bis sie den Faux-Pas erkennen.

Erst bei näherer Betrachtung lässt sich der Fehler erkennen. © Screenshot/Reddit/r/de

Blattspinat von Lidl: „Das ist das berühmte West-Berlin“

Einer kommentiert verwundert: „Seit wann liegt mitten in NRW ein anderes Bundesland?“, ein anderer schreibt: „Das ist dieses berühmte „West-Berlin“, sollte aus dem Geschichtsunterricht bekannt sein.“ Noch ein User meint „Südrhein-Ostfalen“ zu erkennen. Der Fail: Die Deutschlandkarte wurde spiegelverkehrt auf die Folie gedruckt.

So ist das kleine Bundesland kein neues mitten in NRW, sondern schlicht Berlin, umgeben von Brandenburg. Das Saarland befindet sich ganz rechts, obwohl es eigentlich im westlichsten Zipfel liegen müsste. Ein Reddit-User fasst den Karten-Fehler in einem Satz treffend zusammen: „Da hat wohl jemand beim Packungsdesign geschlafen.“