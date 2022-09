Lidl-Teppichdesign sorgt für Entsetzen: „Als hätte dein Hund Klopapier zerbissen“

Angebot beim Lebensmittel-Discounter

Gewöhnungsbedürftiges Teppichdesign bei Lidl.

Neben Lebensmitteln haben Aldi, Lidl, Edeka und Co. auch unterschiedliche Produkte für Haus und Garten im Angebot. Manche kommen designtechnisch nicht ganz so gut an.

Neckarsulm - Die Preise steigen aktuell unermüdlich. Wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation werden auch Lebensmittel immer teurer. Selbst beim Discounter ist es nicht mehr selbstverständlich, günstige Produkte zu ergattern, wie dieses kuriose Alufolien-Angebot bei Penny zeigt. Trotzdem nutzen natürlich viele die günstigeren Lebensmittel-Discounter für ihren wöchentlichen Einkauf - denn es gibt auch hin und wieder gute Angebote abseits der Lebensmittel-Regale. Lidl, Aldi und Co. haben durchaus auch allerlei für das Zuhause im Sortiment. So auch ein Teppich, der auf Twitter aber nicht gerade für Begeisterung sorgt.

Lidl-Teppich: Twitter-User empfinden Design als fragwürdig

Eine Lidl-Kundin postet ihre Entdeckung aus dem Prospekt auf ihrem Twitter-Kanal. Darauf zu sehen eine Kurzflor-Teppichbrücke der Marke „Livarno Home“. Für 7,99 Euro ist das gute Stück in Schwarz mit weißen Flecken zu haben. Zwei weitere Designs sind auch zu haben. Aber genau an dem abgebildeten Look stört sich die Twitter-Userin und schreibt dazu: „Wenn dein Hund ständig Chaos anrichtet, dann kauf dir doch gleich einen Teppich, der aussieht, als hätte dein Hund Klopapier zerbissen. Lidl: Ja!“. Und tatsächlich: Auf den ersten Blick wirkt die Optik des Teppichs, als wäre zerfetztes Klopapier auf einen schwarzen Teppich gestreut worden.

Wenn dein Hund ständig Chaos anrichtet, dann kauf dir doch gleich einen Teppich der aussieht, als hätte dein Hund Klopapier zerbissen. Lidl: Ja! pic.twitter.com/0VcIqvSxE0 — fitbitch (@phosiefinez) September 5, 2022

User nehmen Lidl-Teppichdesign mit Humor

Und nicht nur an Chaos stiftende Hunde erinnert der Lidl-Teppich offenbar. Eine andere Twitter-Userin denkt direkt an ihre Kinder und schreibt: „Empfiehlt sich auch für die Kinder Back Show in der Küche. Für Kinder, die lieber irgendeinen hellen Dreck in Kreisen verteilen, gibt es ja noch das andere Design. Und die Sterne? Für Träumer oder was?“ Somit wären alle drei Designs gut versorgt und hätte ihre Bestimmung gefunden. Wem das nicht gefällt, der muss den Teppich ja schließlich auch nicht kaufen.

