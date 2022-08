„Sparvariante, wenn das Gas knapp wird“: Lidl-Suppenlöffel sorgt für süffisante Kommentare

Von: Victoria Krumbeck

Lidl wirbt in seinem Prospekt mit einem Suppenlöffel, der Löcher hat. © Screenshot Lidl

Eine Suppe wird in den meisten Fällen mit einer Kelle geschöpft und mit einem Löffel gegessen. Lidl stellte seinen Kunden jetzt ein ganz neues Konstrukt für die flüssige Mahlzeit vor.

München - Supermärkte wie Aldi, Lidl und Co. bieten neben Lebensmitteln eine Vielzahl von Non-Food-Produkten an. Regelmäßige sind Angebote in Prospekten zu finden. Mal dreht sich alles um den Garten, um das Heimwerkern oder um die kommende neue Jahreszeit. Im aktuellen Lidl-Prospekt wird zahlreiches Küchenzubehör angeboten. Ein Twitter-User stieß dabei auf ein interessantes Produkt und teilte es mit seiner Community.

Lidl verkauft Suppenlöffel mit Löchern und sorgt für Verwirrung

Auf dem Bild sind „Küchenhelfer“ wie ein Schneebesen, Pfannenwender, Schaumlöffel und einen Suppenlöffel zu sehen. Doch der Suppenlöffel fiel dem Twitter-Nutzer besonders ins Auge - denn der Suppenlöffel sieht aus wie ein Pfannenwender mit Löchern. Für die meisten wird wohl ein Schöpflöffel einem Suppenlöffel gleich kommen. Dieser kann die Flüssigkeit halten. Ein Löffel mit Löchern ist für das Halten von Flüssigkeiten kontraproduktiv. Zu dem Bild schrieb der User: „Erstmal nen neuen Suppenlöffel bei LIDL holen“.

Lidl-Suppenlöffel mit Löchern: Neuer Diätlöffel oder Sparvariante bei knappem Gas?

Ein User hatte eine Idee, wofür die Kelle zu gebrauchen ist. „Das ist die Sparvariante, wenn das Gas knapp wird. Du weißt aber auch gar nix“, kommentierte er mit einem zwinkerndem Smiley. „Wir haben überlegt, das wäre wohl ein Diät-Suppenlöffel“, antwortete der User, der das Bild teilte. Wie man den Löffel in der Suppe gebrauchen kann, bleibt weiterhin ein großes Fragezeichen. Lidl äußerte sich nicht zu dem Post. Der vermeintliche Fehler lässt sich auch in der Online-Variante des Prospekts finden.

In Spanien sorgte ein Lidl-Prospekt für Aufsehen auf Twitter. Während es in Deutschland regelmäßig die „Griechische“ oder „Italienische“ Woche gibt, gab es im spanischen Lidl die „Deutsche Woche“. Neben viel Fleisch und Kartoffelpuffer gab es auch die Sachertorte im Angebot. Die Torte ist jedoch eine österreichische Spezialität. Die User witzelten über diplomatische Differenzen, die der spanische Lidl zwischen Österreich und Deutschland verursacht habe. (vk)