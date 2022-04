Lidl-Produkt sorgt für entsetzte Kunden - „Arbeitshosen im Tarn-Look“

Von: Magdalena von Zumbusch

Aktuelles Lidl-Angebot: Eine Arbeitshose in Tarnoptik. © Screenshot Lidl Werbeprospekt April 2022

Wer braucht eine Arbeitshose in Tarnoptik? Ein Angebot von Lidl entsetzt User vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs.

München - Lidl verkauft seit neuestem eine Arbeitshose in Tarnoptik. Viele Kunden finden das vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs befremdlich. Das Gefühl der Kriegsgefahr für Europa ist durch den Angriffskrieg der russischen Truppen auf die Ukraine die ohnehin unangenehm real geworden. Die neue Arbeitshose bei Lidl in Tarnoptik sorgt für Reaktionen auf Twitter.

Kunde offenbar entsetzt: „In Kriegszeiten verkauft Lidl jetzt auch schon Arbeitshosen im Tarn-Look“

Befremdet bis entsetzt wundern sich Nutzer über den Militär-Look des Kleidungsstücks. „In Kriegszeiten verkauft Lidl jetzt auch schon Arbeitshosen im Tarn-Look“, schrieb ein User, der das offenbar nicht gutheißen wollte. „Renovieren ist Krieg“, kommentierte ein anderer Nutzer offenbar sarkastisch unter ein Foto mit der Werbeanzeige für die Hose von Lidl.

Lidl-Tarnhose entsetzt Kunden vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs

Viele Menschen machen zum ersten Mal die Erfahrung, einen Krieg so nah an Deutschland mitverfolgen zu müssen. Das Szenario, dass Wladimir Putin möglicherweise auch Ambitionen auf EU-Territorien sieht, schließen Experten nicht vollkommen aus. In einem Interview mit dem Münchner Merkur rechnete Philosoph und Russland-Kenner Vittorio Hösle mit weiteren Attacken.

Lidl-Aktion entsetzt einige Kunden

Warum man in dieser Zeit, in der die Menschen verständlicherweise sensibel reagieren auf das Thema, eine Hose im Militär-Look für Heimwerker-Arbeiten verkauft? Verständlich, dass einige Kunden das nicht gerade einfühlsam finden. Aber einige Twitter-User nehmen es auch lockerer: „Entschuldigung, wer hat denn hier renoviert? Keine Ahnung, ich hab niemanden gesehen!“, meint etwa User „CarmaMonster“ scherzhaft und spielt offenbar darauf an, dass eine Tarnhose auf der heimischen Baustelle ihren Zweck nicht erfüllt: Während man bei einer Militär-Übung in der Natur durch die Tarnfarben schlecht sichtbar ist, bietet die Optik beim Heimwerken nicht den gewünschten Camouflage-Effekt. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.