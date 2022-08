„Wirklich, wofür?“: Lidl-Trinkflasche mit Touchscreen verwirrt Twitter-User

Von: Michelle Brey

Viel trinken ist besonders im Sommer wichtig. Eine Funktion einer Trinkflasche von Lidl zeigt die Temperatur des Inhalts an. Ein Nutzer der Plattform Twitter ist nicht begeistert.

München - Lidl, Aldi, Edeka und Co. bieten in ihren Filialen neben Lebensmitteln auch viele weitere Produkte des täglichen Bedarfs an. Seien es Utensilien für den Garten oder die Küche, die Prospekte sind mit Angeboten meist gut gefüllt. Doch nicht immer stoßen die Discounter und Supermärkte damit auf die Begeisterung der Kunden. Zuletzt sorgte ein Suppenlöffel für süffisante Kommentare. Auch ein Produkt im Lidl-Prospekt der 32. Kalenderwoche (8. bis 14. August) ließ einen Kunden nun irritiert zurück.

Lidl-Trinkflasche: Produkt sorgt für große Fragezeichen - „Wozu?“

Eigentlich ist es nichts Ungewöhnliches: Lidl hat in seinem Sortiment eine Trinkflasche im Angebot. Doch eine ganz normale Flasche ist diese Trinkflasche nicht. „Ok, jetzt aber“, schrieb ein Twitter-User, der einen Ausschnitt des Prospekts teilte. „Wozu braucht eine Trinkflasche ein Display mit Touchscreen? Wirklich, wofür?“, fragte er.

Die Artikelbeschreibung liefert eine Antwort. „LED-Display im Deckel mit Touchscreen und Temperaturanzeige“, steht dort geschrieben. „Um die Temperatur anzuzeigen“, schrieb zudem ein anderer User in den Kommentarbereich des Tweets und fügte ein lachendes Emoji an. Mit einem Berühren des Displays wird einem so wohl die Temperatur des Getränks angezeigt. „Okay, das habe ich verstanden“, antwortete der Verfasser des Beitrags und fügte an, „Mir ist nicht klar, wozu diese Information gut sein soll.“

Lidl: Eigenschaft von Trinkflasche begeistert einige Kunden

Hintergrund der Temperaturanzeige ist aber wohl die doppelwandige Isolierung, welche Getränke länger warm oder kalt - je nach Jahreszeit und persönlichem Empfinden - halten soll. Einige Lidl-Kunden sind besonders von dieser Eigenschaft der Trinkflasche begeistert, wie auf der Website des Discounters in den Produktbewertungen zu lesen ist. „Gute Verarbeitung. Getränke bleiben lange temperiert“, schrieb dort ein Kunde. Ein anderer berichtete, dass der Kaffee in der Flasche lange warm bleiben würde. Zudem sei die LED-Anzeige mit Temperatur „ein toller Bonus“.

Ein anderes Produkt sorgte hingegen bei einem Edeka-Kunden für Ärger. Ein neuer Drehverschluss einer Flasche nervte ihn. (mbr)