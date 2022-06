Lifehack: Das Loch in Getränkedosen-Laschen hat eine versteckte Funktion

Von: Christoph Gschoßmann

Die Lasche bei Getränkedosen hat ein Loch. Für eine bestimmte Funktion ist dies äußerst praktisch. © Sergiy Tryapitsyn / imago

Getränkedosen öffnen ist ein Kinderspiel. Doch nicht jeder weiß, dass sich das Loch in der Lasche für eine bestimmte Art des Trinkens nutzen lässt.

München - Getränkedosen: Man öffnet im Laufe seines Lebens wohl Hunderte oder gar Tausende davon. Doch ist Ihnen jemals aufgefallen, dass die Lasche, die man eindrücken muss, immer ein Loch hat?

Das war nicht immer so. Früher musste man von Getränkedosen eine Art Metallring abziehen, den man danach in der Hand hatte. Man könnte denken, das Loch habe mit der Mechanik des Öffnens an sich zu tun, mache es einfacher zu greifen. Je länger man das Internet nach Antworten für diese Frage durchsucht, desto mehr Meinungen findet man. Manche Beobachter vermuten, dass das Loch die Lasche stabiler und weniger formbar macht, und die Stresspunkte so erst nutzbar werden. Andere Verbraucher denken an den schlichten Grund der Materialeinsparung. Der Grund ist womöglich aber ein anderer.

So nutzen Sie das Loch in Getränkedosen-Laschen: Drehen!

Beim nächsten Mal, wenn Sie eine Getränkedose öffnen, versuchen Sie Folgendes: Nachdem sie die Lasche genutzt haben, um das Aluminium nach unten zu drücken, und so an das Getränk zu kommen, reißen oder brechen Sie sie nicht ab und drücken Sie sie auch nicht nach unten. Nein - drehen Sie sie um 180 Grad. Nun können Sie das Loch in der Lasche für ihren vermutlich ursprünglich erdachten Sinn benutzen: Nämlich als Strohhalmhalter. Gerade Getränke wie Cola trinken manche lieber mit Strohhalm, um ihre Zähne nicht dem ungesunden Zucker oder Koffein auszusetzen.

Normalerweise drückt die Kohlensäure aus den Getränken den Halm wieder aus der Dose heraus, doch mit der Halterung wird dieser in seiner Position gehalten. Ob dies nun wirklich der Grund ist, warum das Loch in der Lasche „erfunden“ wurde? Vielleicht - doch ein praktischer Life-Hack ist es allemal. (cg)

