Schlüssel, Geld und Co. am Strand: So schützen Sie ihre Wertsachen

In einer leeren Sonnencreme-Flasche können Wertsachen versteckt werden.

Wohin nur mit den Wertsachen an einem Badetag am Strand oder See? Mit diesem einfachen Trick sind die Gegenstände sicher.

München - Die Sonne brutzelt vom strahlend blauen Himmel, das Thermometer zeigt längst Temperaturen von über 30 Grad an. In der Wohnung ist es nicht mehr auszuhalten - da hilft nur eins: Abkühlung. Jetzt im Sommer zieht es dafür immer mehr Menschen an Badeseen oder Strandbäder. Hier finden Sie die schönsten Badeseen in München und Umgebung.

Ein Sprung ins kühle Nass, dazu ein leckeres Eis - der perfekte Sommertag. Ein Problem taucht bei solchen Entspannungstagen aber immer wieder auf. Wohin mit den Wertsachen, wie Bargeld und Co.? Reist man ohne Auto an, gibt es selten eine Möglichkeit die Gegenstände sicher zu verstauen. Und selbst mit Auto bleibt am Schluss der Autoschlüssel, der versorgt werden muss. Für diese Situation gibt es aber einen einfachen Trick.

Wertsachen am See: Es braucht nur eine leere Sonnencreme-Flasche

Gerade wenn man alleine ist, und niemanden hat, der einen Blick auf die Wertsachen werfen kann, müssen diese irgendwie vor Langfingern geschützt werden. Und dafür braucht es schlussendlich nur eine leere Flasche Sonnencreme oder ähnliches. Diese kann nämlich mit Seife ordentlich ausgewaschen werden, sodass alle Sonnencreme-Reste entfernt sind. Dann kann die Flasche kurz unter der Öffnung mit einem Messer aufgeschnitten werden. Durch dieses Loch passen dann Schlüssel, Bargeld und Co. wunderbar in das Innere der Flasche. Danach kann diese bequem wieder mit Deckel oder Verschluss zugemacht werden.

Für größere Gegenstände, wie Smartphone oder Scheckkarte, kann auch der Flaschenkörper selbst vorsichtig aufgeschnitten und dann später einfach wieder zusammengesteckt werden. Für andere wirkt es, als ob einfach eine Flasche Sonnencreme in der Tasche liegen würde, niemand vermutet darin Wertsachen.

Wertsachen am See: Vorsicht muss dennoch geboten sein

Der Online-Versandhändler Amazon bietet sogar solch präparierte Sonnencreme-Behälter für Schlüssel, Bargeld und Co. in seinem Sortiment an. Mit einer leeren Flasche und einer Schere ist dies aber auch schnell selbst erledigt.

Schlussendlich schützt aber auch dieser Lifehack nicht vor Dieben oder dem Verlust von Wertsachen. Hilfreich ist aber bestimmt, so wenig wie möglich mitzunehmen und die wertvollen Gegenstände auf das Nötigste zu reduzieren. Zusätzlich bietet es sich an, den Liegenachbar darum zu bitten, ein Auge auf die Sachen zu werden, solange man selbst nicht am Platz ist.

