Lifehack zum Schuhe-Kaufen: Am besten nur zu diesem Tageszeitpunkt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Passt das noch morgen? Es macht einen Unterschied, ob man am Vormittag oder Nachmittag Schuhe shoppen geht. © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Drückt der Schuh im Laufe des Tages? Dann haben Sie ihn vermutlich zur falschen Tageszeit gekauft. Wir klären auf, wann der beste Zeitpunkt ist.

München - Ihre Füße tun weh, weil die Schuhe drücken? Der erste Schluss liegt nahe: Die neuen Treter sind vermutlich einfach zu klein. Doch noch etwas anderes kann der Grund sein: Sie könnten sie zum falschen Tageszeitpunkt gekauft haben. Ein Indiz dafür kann sein, dass die Schuhe auch nur zu bestimmten Tageszeiten drücken.

Denn die Füße verändern sich im Laufe des Tages: Sie werden länger und vor allem breiter. Das erklärt die Aktion Gesunder Rücken. Das sei kaum zu vermeiden - und beeinflusst dann natürlich den Tragekomfort der Schuhe, aber fördert auf Dauer zum Beispiel auch Rückenschmerzen. Der Tipp für fortgeschrittene Schuh-Käufer also: Schuhe sollte man eher am Nachmittag als direkt am Morgen kaufen.

Tipps für den erfolgreichen Schuh-Kauf

Noch weitere Tipps für Verbraucher hat die Aktion Gesunder Rücken: Ein guter Schuh fördert das natürliche Abrollen des Fußes und ist an seinen stark beanspruchten Stellen wie der Ferse gedämpft. Die Sohle sollte flexibel sein, also nicht aus hartem Material bestehen.

Wer Einlagen zur Unterstützung bei Spreiz-, Senkfuß oder anderen Fußschäden trägt, nimmt diese besser mit zur Anprobe. Und man sollte sich nur Schuhe aussuchen, die eine herausnehmbare Einlegesohle haben, so dass man sie durch seine medizinische Einlage ersetzen kann.

Noch ein interessanter Fakt über Schuhe: Nur etwa 50 Prozent der Erwachsenen haben die Schuhbreite „Normal“, rund 45 Prozent haben „Extrabreit“ und etwa fünf Prozent haben einen schmalen Fuß. Der Schuh muss aber in Breite und Länge passen, um Beschwerden möglichst zu verhindern.

Beherzigen Sie diese Tipps und halten Sie sich die Nachmittage fürs Schuhekaufen frei - ihre Füße werden es Ihnen danken. (cg mit dpa)

Getränkedosen öffnen ist ein Kinderspiel. Doch nicht jeder weiß, dass sich das Loch in der Lasche für eine bestimmte Art des Trinkens nutzen lässt.