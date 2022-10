Lifehack: So wird der Staubsauger zum Schatzsucher

Von: Christoph Gschoßmann

Staubsaugen kann Spaß machen – sofern man nicht versehentlich etwas Wichtiges aufsaugt. © Tobias Hase/dpa

Haben Sie auch schon einmal aus Versehen etwas Wichtiges eingesaugt? Dann sollten Sie sich diesen Lifehack genau ansehen.

München – Der Staubsauger ist Quell unermüdlicher Freude und großen Ärgers zugleich. Zwar reinigt er in Sekunden das, was uns ohne seine Hilfe viel Zeit und Mühe kosten würde. Doch ab und zu verschluckt er Dinge, die uns lieb und teuer sind. Und dann heißt es, das Staubfach oder den Staubbeutel zu durchsuchen. Das ist sicher keine Arbeit, die irgendjemand gerne macht. Es gibt aber einen denkbar simplen Trick, mit dem ein Staubsauger zu einem wahren Goldgräber umfunktioniert werden kann. Der behält dann seine Schätze nicht für sich, sondern teilt sie mit seinem Besitzer.

Der Staubsauger braucht eine „Verkleidung“

Denn wer kennt es nicht: Eine Münze, ein Ring, eine Figur aus einem Brettspiel oder sonst etwas, auf das man ungern verzichten will, ist abhandengekommen. Ist das vermisste Stück unter die Couch oder in eine Spalte gefallen, in die man nur schwer hinkommt, kann der Staubsauger mit seinem langen Hals helfen. Zuerst muss jedoch der Standard-Aufsatz abgelegt werden. Nun gilt es, dem Haushaltshelfer seine „Verkleidung“ anzulegen: Einen Netzstrumpf. Wie ein Bankräuber kann er dann losziehen, um Wertvolles zu erobern. Er saugt an, aber nicht ein, und all das, was er findet, gehört seinem „Auftraggeber“.

Und wer den Kleiderschrank des Staubsaugers noch ein bisschen flexibler gestalten will: Auch ein gut gereinigter Deckel einer Ketchup-Tube kann Wunder bewirken, wenn man ihn auf das Rohr setzt. So lassen sich für den findigen Verbraucher filigrane Stellen wie Zwischenräume in der Tastatur oder Kabelanschlüsse problemlos säubern. (cg)