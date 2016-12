Linienbus kracht gegen Haus - Drei Verletzte

350.000 Euro Schaden

Lindenfels/Darmstadt - Ausgerechnet an Heiligabend ist ein krasser Bus-Unfall in Hessen passiert. Dort krachte ein Linienbus frontal in ein Wohnhaus.

Ein Linienbus ist an Heiligabend in Lindenfels bei Darmstadt von der Straße abgekommen und frontal gegen ein Haus gekracht. Dabei wurden der Fahrer und zwei Fahrgäste verletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die 88 Jahre alte Hausbewohnerin blieb unverletzt und wurde von Nachbarn aufgenommen, da das Gebäude nach dem Unfall vorerst unbewohnbar war.

Das Führerhaus wurde stark eingedrückt - die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer befreien. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die beiden verletzten 18 und 46 Jahre alten Fahrgäste kamen ins Krankenhaus.

Die Bergung des Busses dauerte rund drei Stunden. Den Schaden schätzte die Polizei auf 350.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar, der Bus wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt.

