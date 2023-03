Lord Of The Lost: Wer ist die ESC-Band, die Deutschland vertritt?

Von: Sandra Kathe

Teilen

Die Mitglieder der Gewinnerband des ESC-Vorentscheids beschreiben sich selbst als „Jungs von St. Pauli“. Was sonst noch über die Band bekannt ist.

Hamburg – Nach dem großen Erfolg der finnischen Heavy-Metal-Band „Lordi“ beim Eurovision Song Contest 2006 schickt nun auch Deutschland eine in Heavy-Metal-Fankreisen nicht ganz unbekannte Band ins Rennen um den besten Song Europas. Am 13. Mai wird die Hamburger Band Lord Of The Lost mit ihrem Lied „Blood & Glitter“ beim internationalen Musikwettbewerb in Liverpool gegen 25 Mitbewerber aus vielen Winkeln Europas antreten – und begibt sich damit auf gefährliches Terrain.

Denn die deutschen Beiträge beim ESC sind nicht gerade für ihre großen Erfolgsgeschichten bekannt. Fast 30 Jahre lagen zwischen den beiden Gewinnersongs „Ein bisschen Frieden“ der Schlagersängerin Nicole von 1982 und „Satellite“ von Pop-Sternchen Lena Meyer-Landrut von 2010. Seither landete Deutschland ganze sechs Mal unter den letzten Drei.

Eurovision Song Contest: Lord Of The Lost gewinnen ESC-Vorentscheid - Woher kommt die Band?

Die Hamburger Band Lord Of The Lost fährt für Deutschland nach Liverpool. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer ist nun die Hamburger Band, die die Pechsträhne für die deutsche Musikszene ändern möchte? Die Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost geht auf ein 2007 gegründetes Soloprojekt von Frontmann Chris Harms zurück und spielt seit 2017 in ihrer aktuellen Besetzung. Die fünf Bandmitglieder seien „Jungs von St. Pauli“ betonte Harms nach der siegreichen Performance beim Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“. Einzig der Schlagzeuger Niklas Kahl käme ursprünglich nicht aus Hamburg, sondern aus dem Harz.

Was beim ESC-Vorentscheid noch passierte:

ESC-Vorentscheid: Silbereisen-Nebensitzerin plötzlich verschwunden – Zuschauer äußern Verdacht

ESC-Eklat: Schlager-Legende privat da, doch Schöneberger zerrt sie ins TV

In ihrer gemeinsamen Zeit habe die Band, so Harms, bereits die „halbe Welt“ bespielt: Neben elf Studioalben und etlichen Solokonzerten und Festivalauftritten war die Band auch bereits mit namhaften Bands wie Iron Maiden auf Tour. Anfang 2023 schoss ihr aktuelles Album, das wie der ESC-Beitrag „Blood & Glitter“ heißt, auf Platz 1 der deutschen Album-Charts.

Hamburger Band beim ESC 2023: Bekannt für eine aufwendige Show

Bekannt ist die Band vor allem für ihre durchdacht geplanten Auftritte, bei denen Musik und Outfits ein Gesamtkonzept bilden. Die Kostüme sind mitunter aufwendig, die Schminke dick. So entstand auch die Performance beim ESC-Vorentscheid. „Einfach in Jeans und T-Shirt auf die Bühne zu gehen“, das würde sich für Lord Of The Lost komisch anfühlen, sagte Harms.

Der Sänger ist allerdings auch in anderen Gefilden als dem harten Rock unterwegs – auch als Produzent. Unter anderem arbeitete Harms mit Schlagersänger Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) zusammen. „Ein guter Song ist ein guter Song! Ob du ihn jetzt mit einer Gitarre oder eine Tuba spielst, ist letztendlich egal“, sagte Harms 2021 in einem Interview von rtl.de. (saka mit dpa)