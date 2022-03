Vor lauter Liebe: Löwin reißt arglosen Pfleger zu Boden

Von: Anna Lorenz

Löwenliebe hautnah: Ein Video auf Instagram zeigt die wortwörtlich umwerfende Freundschaft zwischen Löwin Sirga und ihrem Pfleger Valentin im botsuanischen Modisa Wildlife Project.

Botsuana – Die Tiere der Kalahari im afrikanischen Land Botsuana haben es in der Dornenstrauchsavanne nicht leicht. Das Modisa Wildlife Projekt hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, eben diese Tiere zu schützen und ihren Bestand wieder zu vermehren. Dabei entstehen zwischen den Freiwilligen und ihren Schützlingen des Öfteren auch engere Bindungen.

Löwen, Geparden und Co.: In Botsuana‘s Modisa Wildlife Project sollen sie sich erholen

Das 2010 von Mikkel Legarth und dem Baden-Württemberger Valentin Grün gegründete Freiwilligenprojekt hat das Ziel, als „Schäfer“ (so die Übersetzung von „Modisa“) der Tierwelt Botsuanas den Schutz der Lebewesen zu verbessern. Interessierte sollen dort in sehr persönlicher Weise an die Gegeben- und Besonderheiten in der Kalahari herangeführt werden. Grüner und sein Team wollen den Tieren in dem über 100 Quadratkilometer großen Reservat in der Dornenstrauchsavanne einen sicheren Lebensraum bieten.

Die Dornenstrauchsavanne der Kalahari ist die Heimat von Löwen, Antilopen, Geparden, Gnus und vielen anderen Tieren. © CSP_AOosthuizen/imago images

Langzeitziel der Freiwilligen ist es, die heimischen Tiere zu ihrer ursprünglichen Populationsgröße heranwachsen zu lassen. Wenn sich die Arten erholt haben, so wünschen es sich die Gründer des Modisa Wildlife Project, sollen sie die Savanne wieder bevölkern. Auch Raubtiere sollen in ihre heimischen Gefilde zurückkehren können.

Löwin und Pfleger – Ein besonderes Band verbindet in Botsuana Mensch und Tier

In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, dass der 34-jährige Grüner so manchen tierischen Freund gefunden hat. Eine besondere Verbindung besteht aber zu der zehnjährigen Löwendame Sirga, die der Umweltschützer von klein auf kennt. Erst wenige Tage alt, kam die Löwin in seine Obhut und lebt seitdem an seiner Seite.

Schon eine Dekade lang kuschelt die Löwin Sirga mit ihrem Freund Valentin. © instagram/sirgathelioness

Die innige Liebe, die das ungleiche Paar verbindet, kann manchmal nahezu erdrückend sein. Grüner muss inzwischen mit 200 Kilogramm geballter Zärtlichkeit zurechtkommen. Für den Jungautoren, dessen Erstlingswerk „Löwenland“ in Kürze in deutschen Buchhandlungen erhältlich sein wird, in der Tat keine leichte Aufgabe.

Ein Video auf Instagram, wo Grüner in Sirgas Namen den Account sirgathelioness betreibt, zeigt, was es bedeutet, wenn die verschmuste Löwin Sirga auf Kuschelkurs geht. Aus Kindertagen gewohnt, in die Arme des Ziehpapas zu springen, fällt die freudige Begrüßung auch heute noch wortwörtlich umwerfend aus.

Raubtier oder Haustier? Ihre Meinung ist gefragt

Was man bei diesen Bildern aber nicht vergessen darf: Bei aller Freundlichkeit bleibt die Löwin ein potenziell lebensbedrohliches Raubtier. Zwar ist Grüner Profi auf seinem Gebiet, doch wie beispielsweise der Unfall von Uwe Horn, besser bekannt als Teil des Magier-Duos Siegfried and Roy, im Jahr 2003 zeigt, besteht auch nach Jahren der Vertrautheit noch ein hohes Verletzungsrisiko.

Darum sind Sie gefragt! Was meinen Sie? Kann ein Raubtier unter besonderen Umständen zum besten Freund und Kumpan werden? Oder ist eine Wildkatze definitiv als Haustier ungeeignet, egal wie lieb sie einen hat?