Long Covid zwingt 23-jährige Sportlerin in den Rollstuhl: „Zehn Beinahe-Ohnmachtsanfälle am Tag“

Von: Yasina Hipp

Teilen

Die 23-jährige Natalie leidet an Long Covid. © Screenshot/Instagram/nanasjourneywithlongcovid

Natalie F. war bis vor zwei Jahren eine aktive junge Frau. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus hat sie noch Monate später mit Long Covid zu kämpfen.

Wien - Im März 2021 wurde Natalie F. aus Wien positiv auf das Coronavirus getestet. Geimpft war die heute 23-Jährige damals noch nicht - ihre Altersgruppe war zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Reihe. Und trotzdem: Natalie hatte Glück und einen recht milden Krankheitsverlauf. Bis 2019 war die junge Österreicherin im Cheerleading aktiv - Saltos, Spagat und viel Training waren an der Tagesordnung.

Dann legte sie eine Pause ein, wollte sich auf das Biologie-Studium vorbereiten, dann der Schock: „Etwa vier Tage später (nach der Infektion) verlor ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn, meine Zunge wurde taub. Ab diesem Zeitpunkt war Covid-19 schon in meinem Nervensystem“, berichtet Natalie F. gegenüber dem österreichischen Nachrichtenportal Heute.at. Das Virus und seine Folgen schmissen die 23-Jährige komplett aus der Bahn.

Long Covid: Symptome wie Herzrasen und Migräne

Kurz darauf erlitt Natalie zum ersten Mal eine Tachykardie-Episode (Herzrasen). Ihr Puls schoss auf bis zu 150 hoch. Ärzte rieten ihr, sich streng zu schonen. „Das war für mich der absolute Albtraum!“, so Natalie, die sonst gerne ins Fitnessstudio oder Joggen ging. Dennoch hielt sie sich an den Rat, schonte sich, bis die Infektion überstanden war. Doch danach wurde es eigentlich nur schlimmer: „Ich hatte plötzlich Migräne-Attacken, vertrug eine Zeit lang kein Sonnenlicht und konnte nur noch im Dunkeln liegen. Selbst Schmerzmittel halfen nicht ganz.“

Long Covid: Schlimme Beschwerden auch noch ein ganzes Jahr später

Jetzt, rund ein Jahr später, leidet Natalie noch immer an chronischen Kopfschmerzen. Und auch das posturale Tachykardiesyndrom (POTS), bei dem der Puls beim Aufstehen oder Aufsetzen in ungeahnte Höhen schnellt und zu Ohnmacht führen kann, ist für die Wienerin allgegenwärtig. „Weil ich bis zu zehn Beinahe-Ohnmachtsanfälle am Tag hatte, wurde ich im Juni rollstuhlpflichtig. Im Sommer ging es nicht mehr ohne, sogar meinen Geburtstag habe ich darin gefeiert. Derzeit geht es meist ohne Rollstuhl, ich benötige ihn aber noch“, so Natalie im Gespräch mit Heute.at.

Aber das ist noch nicht alles an Langzeitfolgen, verursacht durch das Coronavirus. Durch das Mastzellen-Aktivierungssyndrom entwickelte Natalie plötzlich allergische Reaktionen auf Dinge, gegen die sie zuvor nicht allergisch war: „Im Prinzip kann mein Körper auf alles Mögliche reagieren, Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Duftstoffe, Stress, Hitze, Kälte oder körperliche Belastung.“

Long Covid: Neurologische Behandlung und Medikamente

Zwischenzeitlich wird Natalie in der neurologischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien versorgt. Sie muss Medikamente wie Vitamin B, Anti-Epileptika und etwas gegen die Schilddrüsen-Überfunktion einnehmen. Der Alltag bereitet ihr Schwierigkeiten, nicht nur wegen der auftretenden Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. „Wenn ich rausgehe, dann endet das meist mit einem Rettungseinsatz, weil ich bewusstlos werde. Daher bleibe ich größtenteils im Bett“, erzählt die junge Frau. Auf ihrem Instagram-Account nanasjourneywithlongcovid berichtet sie von ihren Erfahrungen und gewährt intime Einblicke in ihr Leben mit Long Covid.

Lesen Sie auch Ukraine-Konflikt: Motsi Mabuse sorgt sich um ihre Familie - „Keine Möglichkeit rauszukommen“ Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk machen sich große Sorgen während des Ukraine-Konflikts. Ihre Schwiegereltern stecken fest. Ukraine-Konflikt: Motsi Mabuse sorgt sich um ihre Familie - „Keine Möglichkeit rauszukommen“ WhatsApp mit neuer Wow-Funktion - doch es gibt einen Haken WhatsApp bringt mal wieder ein neues Feature heraus. Obwohl es sich dabei nur um einen kleinen Zusatz handelt, dürfte der bei vielen Nutzern für mehr Komfort sorgen. WhatsApp mit neuer Wow-Funktion - doch es gibt einen Haken