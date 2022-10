Mann öffnet Glückskeks und findet kuriose Botschaft: „Zumindest stimmt es“

Die Weisheiten in Glückskeksen sind manchmal kryptisch, manchmal treffen sie aber auch genau ins Schwarze. © Andreas Berheide / Shotshop / Imago

Wie viel Weisheit kann man von einem Glückskeks erwarten? Ein Berliner fand in seinem Keks einen Spruch, der perfekt auf sein Leben passte.

Berlin - Glückskekse gelten in Deutschland als chinesische Tradition, tatsächlich stammen sie jedoch aus Japan. Die Idee populär machten vor über 100 Jahren vor allem chinesische Restaurants an der US-amerikanischen Westküste. Wer heute einen Glückskeks öffnet, tut dies oft ironisch, denn nicht immer sind die enthaltenden Weisheiten wirklich treffend. Doch ein Mann aus Berlin fand auf dem kleinen Zettel einen Spruch, der perfekt passte.

Glückskeks mit Anlaufschwierigkeiten, doch Weisheit passt perfekt

Die Datenbank aus Glückskeks-Sprüchen ist riesig: Mehrere Tausend verschiedener Weisheiten gibt es. Meist sind es asiatische Sprichwörter, Horoskope oder einfach Kurioses. „Das Glück, welches du suchst, steckt in einem anderen Keks“, heißt es auf manchen Zetteln deshalb selbstironisch.

Ein Mann aus Berlin fand allerdings einen durchaus passenden Spruch in seinem Glückskeks. „Hatte heute zwei Glückskekse beim Essen dabei“, schilderte der Berliner auf Twitter. „Der Erste war in der Packung zerbröselt und der Zettel war einfach nicht da“, berichtete er über die anfänglichen Schwierigkeiten auf der Suche nach Weisheit. Doch glücklicherweise hatte er noch einen zweiten Keks. „Auf dem Zweiten stand das hier...“, so der Mann weiter und teilte ein Bild. „Du liebst chinesisches Essen“, hieß es ganz pragmatisch auf dem Zettel.

Berliner freut sich über pragmatischen Spruch - anderswo führen Glückskeks-Zahlen zu Lottogewinnen

Zwar hat der Glückskeks dem Mann aus Berlin nicht die Zukunft vorhergesagt oder eine Weisheit fürs Leben parat. Der Berliner konnte dem Spruch dennoch etwas Positives abgewinnen. „Aber zumindest stimmt es“, schrieb er auf Twitter. Ein Kommentator fragt: „Woher wusste der Keks das wohl?“, als müsste er ein Mysterium aufklären. Anderswo hatten Liebhaber chinesischen Essens allerdings mehr Glück. Aus den USA ist offenbar ein Fall bekannt, bei dem die von Computer generierten Zahlen in manchen Glückskeksen mit fünf von insgesamt sechs Zahlen einer Lotterieziehung übereinstimmten. Plötzlich gab es viel mehr Gewinner als üblich.

Die Zahlen aus Glückskeksen zu übernehmen, kann einer Erhebung im Auftrag der Glückskeks-Firma Open Fortune nicht schaden. Die Gewinner von US-Lotterien wie etwa Mega Millions wurden befragt und 146 gaben demzufolge an, die Zahlen aus ihren Glückskeksen auf die Lottoscheine übertragen zu haben. Ein Gewinner aus North Carolina sagte etwa: „Ich habe mir am Abend vorher frittierten Reis mit Garnelen liefern lassen und die Glückskeks-Nummern benutzt. Das war das lukrativste To-Go-Dinner aller Zeiten.“ Am Ende ist das aber auch nur eines: Zufall.