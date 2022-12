Nach eskalierter Partynacht: Kate Moss‘ Schwester wacht mit Gesichts-Tattoo auf

„Hätte nicht passieren müssen“

Lottie Moss hat schon einige Tattoos am Körper. Ihr neuestes Motiv hätte sie sich allerdings sparen können, verrät das Model nach einer Partynacht.

München - Wer es beim Feiern übertrieben hat, kennt das Gefühl am nächsten Morgen. Müdigkeit, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Der Kater manifestiert sich in verschiedenen Formen. Das kann man alles aushalten. Schlimmer ist es, wenn man derart betrunken ist, dass man nicht mehr weiß, was man getan hat, oder es bereut. Die Halbschwester von Topmodel Kate Moss kann ein Lied davon singen.

+ Lottie Moss besitzt jetzt ein ungewolltes Tattoo im Gesicht. © IMAGO/Rita Franca

Lottie Moss hat jetzt ein Tattoo, das sie offensichtlich gar nicht wirklich wollte. Stechen ließ sie es sich während einer durchzechten Nacht. Kennt man eigentlich nur aus Kinofilmen wie Hangover. Doch für die 24-Jährige ist es Realität. Die ganze Geschichte erzählt Moss in einem Video, das sie auf ihrem TikTok-Profil hochlud.

Lottie Moss ließ sich betrunken Tattoo im Gesicht stechen

Zu sehen ist, wie Moss im Tattoo-Studio auf einem Stuhl sitzt. Sie wirkt angetrunken. „Ich bekomme ein Gesichtstattoo. Nach einigen Drinks sollte man das vielleicht nicht tun“, faselt sie in die Kamera. Offensichtlich plagen sie nur kurz Zweifel. Denn kurz darauf legt der Tätowierer Hand an und sticht das Motiv unter die Haut. Lottie Moss läuft nun mit einem „Lover“-Schriftzug im Gesicht herum, tätowiert auf der linken Wange direkt unter dem Auge.

Das TikTok-Video geht noch weiter. Es zeigt Moss auch noch am Morgen danach. Die 24-Jährige liegt im Bett, wirkt verkatert und sagt über das Tattoo: „Über letzte Nacht habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass dies nicht hätte passieren müssen.“

Lottie Moss‘ Fans finden Tätowierung auf Wange gut

Doch so richtig bereut Lottie ihre unnötige Tat nicht. „Es macht mir nichts aus, ich werde lernen, das Tattoo zu lieben“, erklärt das Model, das bereits einige Tätowierungen am Körper besitzt und gerne freizügige Fotos von sich teilt. Es sei nun eben da. Auch ihre Follower sehen die Sache nicht so streng. Von ihnen gibt es überwiegend Zuspruch. (mt)

