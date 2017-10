Lotto-„Dreier“ macht Mannheimer unverhofft zum Millionär

Ein Mannheimer rechnete mit einem Lotto-Gewinn über knapp 10 Euro. Doch nach einer Sonderauslosung wird er nun zum Millionär.

Stuttgart - Er rechnete mit knapp 10 Euro, doch sein Konto wächst demnächst um eine satte Million: Dank einer Sonderauslosung ist ein Lottospieler aus Mannheim mit einem simplen „Dreier“ zum Millionär geworden. Wie Baden-Württembergs Lottozentrale am Montag in Stuttgart mitteilte, profitierte der Glückspilz von einer Sonderauslosung, an der alle Spielscheine mit drei Richtigen von den Ziehungen am vergangenen Mittwoch und Samstag teilnahmen - insgesamt 175 363. Den Angaben zufolge wurden damit in diesem Jahr im Südwesten bislang 14 Millionengewinne ausgeschüttet. Bei Sonderverlosungen werden immer wieder nicht abgeholte Gewinne ausgespielt.

