Nach tagelanger Suche: Mysteriöse Lotto-Gewinnerin gefunden – „Ich war schockiert“

Von: Johannes Skiba

Teilen

Nach drei Tagen Suche wurde eine überglückliche Lotto-Gewinnerin entdeckt. Sie ist nun um 50 Millionen reicher.

Melbourne – Die Oz-Lotterie ist in Australien nach dem US-Ableger Powerball die zweitgrößte Glücksziehung des Landes. In Down Under war man vor ein paar Monaten tagelang auf der Suche nach dem glücklichen Gewinner oder der glücklichen Gewinnerin eines 50-Million-Dollar-Jackpots – umgerechnet etwa 32 Millionen Euro, wie hna.de berichtet.

Ganze drei Tage dauerte es, bis die Gewinnerin, die anonym bleiben möchte, ihren Gewinn überhaupt bemerkte. „Ich zittere und mein Kopf dreht sich. Ich kann es nicht glauben!“, sagte sie laut einem Bericht des Portals 9news und fügte hinzu: „Normalerweise gewinne ich nur 15 Dollar mit der Lotterie. 50 Millionen Dollar sind nicht von dieser Welt.“

Oz Lotto Lotterie in: Australien Ziehung: Dienstags 20.30 Uhr (Ortszeit) Höchster Jackpot: 100 Millionen Dollar (2012)

50 Millionen Dollar gewonnen: Lotto-Gewinnerin lässt Familie im Unklaren

Oz Lotto konnte die Frau zunächst nicht kontaktieren, da ihr Lotto-Schein nicht registriert war. Daher lag es allein an der Gewinnerin, sich zu melden und ihren Gewinn entgegenzunehmen. Erst als die Lotto-Stelle bekannt wurde, in der der Siegerschein verkauft wurde, geriet die Frau ins Grübeln: „Ich habe heute Morgen beschlossen, die Gewinnzahlen online nachzuschlagen und sie eine nach der anderen auf meinem Ticket durchzustreichen. Ich war schockiert.“

Außer der Frau selbst und den Lotterie-Mitarbeitern wisse niemand vom finanziellen Glücksfall der Gewinnerin: „Ich werde es meiner Familie sagen, sobald das Preisgeld auf meinem Bankkonto gelandet ist. Es ist so schwer zu glauben, dass es wahr ist, also muss ich es zuerst selbst sehen!“

Nach tagelanger Suche erfährt eine Frau, dass sie 50 Millionen Dollar im Lotto gewonnen hat. (Symbolbild) © Mehaniq/Imago

Mysteriöse Lotto-Gewinnerin kann Glück kaum fassen – „Ich bin so dankbar“

Die Inhaberin der Lotto-Verkaufsstelle, bei der die Frau ihren Gewinnschein kaufte, äußerte sich ebenfalls zufrieden über den Gewinn ihrer Kundin: „Wir sind so glücklich zu sehen, dass die Gewinnerin ihren spektakulären Gewinn entdeckt hat und sich nach drei Tagen voller Geheimnisse gemeldet hat!“, sagte sie laut einem Bericht von Yahoo.

Auf die Frage, was sich die Siegerin mit den 50 Millionen Dollar kaufen möchte, hatte die Gewinnerin aus Melbourne hingegen keine Antwort. Unter Tränen erklärte sie jedoch, dass sie sich auf die Zukunft freue: „Ich bin so dankbar und kann kaum erwarten, was nun kommt.“ Doch nicht alle freuen sich über einen Lotto-Gewinn: Eine Frau wünschte, es wäre nie passiert. (jsk)