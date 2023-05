Lotto-Spieler aus Südhessen gewinnt fast sieben Millionen Euro - Doch nun muss er handeln

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Lotto-Spieler aus Hessen dürfte in Kürze um fast sieben Millionen Euro reicher werden. Doch noch wird er gesucht.

Offenbach - Die Gewinnsumme kratzt an der Marke von sieben Millionen Euro: Einem bislang unbekannten Lotto-Gewinner aus Hessen winkt ein Geldregen. Das teilte Lotto Hessen am Donnerstag (11. Mai) mit. Was den Glückspilz von der wohl nicht gänzlich unerheblichen Finanzspritze trennt: Er muss sich melden. Denn: Auf die sechs richtigen Zahlen - nämlich 10, 14, 23, 25, 44 und 49 - sowie außerdem die passende Superzahl 8 tippte der Lotto-Spieler aus Hessen bei der Ziehung am Mittwoch (10. Mai). Seinen Mehrwochenschein hatte der Unbekannte in einer Lotto-Verkaufsstelle im Kreis Bergstraße abgegeben. Das allerdings anonym, also ohne Einsatz einer Kundenkarte.

Wie geht‘s nun weiter? Lotto Hessen muss darauf warten, dass die Spielquittung eingelöst wird, um den Millionengewinn überweisen zu können. Konkret geht es um 6.823.985,40 Euro. „Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns in der Zentrale in Wiesbaden, am besten so schnell wie möglich“, erklärt Martin Bach als Geschäftsführer von Lotto Hessen. Und sein guter Rat: „Passen Sie bis dahin ganz besonders gut auf Ihre nun fast sieben Millionen schwere Spielquittung auf, es ist seit gestern ein sehr wertvolles Stück Papier.“

Lotto-Gewinner aus Hessen: Dritter Millionen-Treffer aus der Region in einem Jahr

Der unbekannte Lotto-Spieler aus Südhessen tippte auf die sechs richtigen Zahlen sowie außerdem die passende Superzahl. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Fast wäre der Lotto-Gewinn des Hessen noch höher ausgefallen. Denn die Summe von insgesamt fast 14 Millionen Euro, die bei der Ziehung am Mittwoch im Topf war, teilt er sich mit einem Spieler aus dem Saarland. Ihm winken nun ebenfalls nahezu sieben Millionen Euro. Dass sich beide den Pott teilen müssen, das dürften die zwei Lotto-Spieler verschmerzen können.

Der Treffer aus dem Süden des Bundeslandes ist bereits der sechste Lotto-Millionengewinn in Hessen im laufenden Jahr, zuletzt hatte am 25. Februar ein Mann aus Wiesbaden für seine sechs Richtigen 1.244.148,60 Euro gewonnen. Der Kreis Bergstraße war vor etwas weniger als einem Jahr ebenfalls mit einem Millionengewinn vertreten: Im August 2022 konnte Lotto Hessen einem Mann aus der Region 20.059.640,50 Euro für einen Gewinn bei der europäisch gespielten Lotterie Eurojackpot überweisen. Darüber hinaus ging im vergangenen Jahr noch ein zweiter Millionentreffer an die Bergstraße – ein Einsatz von 3,90 Euro machte am 9. Juli einen Internettipper zum 4-fachen Lotto-Millionär bei der Zusatzlotterie Spiel 77. (fd)