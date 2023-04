„Mein Rewe“: Lotto-Millionär Chico begeistert mit herzergreifendem April-Scherz im Supermarkt

Fans aus dem Häuschen

Fast 10 Millionen Euro konnte Lotto-Millionär Chico für sich gewinnen. Nun sorgt der Dortmunder mit einem Rewe-Video für Aufsehen. Fans sind von der Idee angetan.

Dortmund - Einmal im Leben im Lotto gewinnen, diesen Wunsch dürften viele Menschen haben. Für Kürsat Yildirim, alias „Chico“, ist der Traum im Herbst wahr geworden: der Dortmunder knackte den Lotto-Jackpot und konnte sich über fast 10 Millionen Euro freuen. Seitdem sorgt Chico regelmäßig für Schlagzeilen, unter anderem mit seinen kostspieligen Ausgaben. Auch mit einem Alligator wurde der Millionär gesichtet.

Ein nun veröffentlichtes Video sorgt erneut für Aufsehen, der Lotto-Millionär will seine erste Rewe-Filiale gekauft haben. Was sich nach wenigen Stunden als kreativer April-Scherz herausstellt, schlägt allerdings hohe Wellen.

„Das ist jetzt mein Rewe“: Lotto-Millionär Chico plant April-Scherz - Supermarkt-Video zeigt ergreifende Auflösung

„Wow! Das ist jetzt mein Rewe, ich hab das vorhin gekauft“, erklärt der Lotto-Millionär gleich zu Beginn des Clips. Passend zu seiner Supermarkt-Idee steigt Chico in einer Weste des Supermarkts aus seinem Luxus-Wagen. „Das ist mein erster Laden. Wir müssen ein Team sein“, hält der Dortmunder auch prompt seine erste Ansprache an die Belegschaft des Supermarktes.

In dem kurzen Film erklärt der Lotto-Millionär den Angestellten der Rewe-Filiale nicht nur, wie die Regale in Zukunft eingeräumt werden sollen, auch der Geschmack des Lotto-Glückspilzes habe sich seit seinem Jackpot-Erfolg geändert: „Seitdem ich Millionär geworden bin, bin ich von Dürüm auf Sushi umgestiegen“, erklärt der Dortmunder in dem Rewe-Clip in die Kamera. Nicht verwunderlich, dass in der Supermarkt-Filiale natürlich auch Sushi im Regal zu finden ist. „Das schmeckt so lecker“, macht der 42-Jährige Werbung für das Produkt.

Was sich nur Stunden später als kreativer April-Scherz entpuppen wird, sorgt im Netz jedoch für pure Begeisterung. Viele Fans des Lotto-Millionärs scheinen einen April-Scherz nämlich so gar nicht in Erwägung gezogen zu haben. Stattdessen hagelt es in den Kommentaren Glückwünsche zur ersten Filiale. „Alles richtig gemacht, Chico“ und „Diese Anzeige ist großartig, jetzt kaufe ich nur noch bei Rewe ein“, ist dort unter anderem zu lesen. Auch die offizielle Instagram-Seite der Rewe-Märkte aus dem Ruhrgebiet postet den kurzen Supermarkt-Clip.

Lotto-Millionär spendet 5.000 Euro an Tafel - Chico begeistert das Netz

Nur Stunden später klärt der Lotto-Millionär den April-Scherz allerdings auf, demnach sei der Clip in Zusammenarbeit mit Rewe entstanden: „April, April! Ich bedanke mich hier, dass ich mir den Scherz erlauben durfte, mit dem Instagram-Kanal „Rewe Ruhrgebiet plus“, erklärt der Dortmunder zu Beginn des zweiten Videos. Was zunächst als kurioser April-Scherz geplant war, nimmt durch das zweite veröffentlichte Video jedoch eine rührende Wende.

Der Lotto-Millionär wollte nach eigenen Angaben seine Fans nämlich nicht nur in den April schicken, auch eine großzügige Spende ist Teil des Scherzes. 5.000 Euro spendet der Lotto-Millionär an die Dortmunder Tafel. Eine Geste, mit der Chico seine Fans ein weiteres Mal begeistert. „Herzensmensch“, „Ehrenmann“ und „So dankbar, dass so ein lieber Mensch Millionär geworden ist“, sammeln sich begeisterte Kommentare unter dem Rewe-Video.

Auf seinem Erfolg will sich Chico allerdings nicht ausruhen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Dortmunder erneut im Lotto gewonnen, ein nächster Gewinn ist bereits in Planung.