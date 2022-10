Messerangriff in Ludwigshafen: Polizei bestätigt zwei Tote – mutmaßlicher Täter angeschossen

Von: Anna Lorenz

In Ludwigshafen ereignete sich am Dienstag (18. Oktober) ein Messerangriff, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Der Täter befindet sich bereits in Polizeigewahrsam.

Update vom 18. Oktober, 14.45 Uhr: Der Angriff ereignete sich einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge in der Philipp-Scheidemann-Straße/Comeniusstraße in Ludwigshafen. Es kam zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde vorläufig festgenommen. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, allerdings ist der Tatort weiträumig abgesperrt. Man werde zeitnah näher über das Geschehen informieren, hieß es.

Erstmeldung vom 18. Oktober, 14.43 Uhr: Ludwigshafen – Aus bislang unbekannter Ursache kam es im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen am Dienstag (18. Oktober) zu einem Angriff unter Verwendung eines Messers. Dabei wurden zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mitteilt, sei der mutmaßliche Täter bereits im Gewahrsam der Polizei. Im Rahmen der Festnahme sei er angeschossen und schwer verletzt worden. Auch Ludwigshafen24.de berichtet über den Angriff.