Vater nach Disco-Besuch verschwunden – Polizei fahndet mit diesem Foto

Nach einem Disco-Besuch wird der Lübecker Thomas N. vermisst. © Polizei Lübeck

Nach einer Partynacht in einer Disco in Lübeck fehlt von einem Vater jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Lübeck – Seit dem frühen Samstagmorgen (14. Januar) wird der 49-jährige Thomas N. aus Lübeck vermisst. Er besuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Diskothek HÜX auf der Lübecker Altstadtinsel, teilt die Polizei Lübeck mit.

Gegen 6.00 Uhr verließ der 49-Jährige die Disko zu Fuß vermutlich in Richtung Kanalstraße, vermutet die Polizei. Persönliche Gegenstände soll er der Angaben der Polizei zufolge in der Diskothek zurückgelassen haben. An seiner Wohnanschrift ist Thomas N. nie angekommen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt jede Spur von ihm.

Wo ist Thomas N.? Die Polizei Lübeck bittet dringend um Hinweise

Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt: „Herr N. ist ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, blonde Haare. Bekleidet ist er mit einer hellblauen Jeanshose und einem tarnfarbenen Pullover mit Kapuze.“

Am Montag suchten Polizei und Feuerwehr im Fluss Trave nach dem Vermissten. Bisher ohne Erfolg. Die Suche musste bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen werden. Die Polizei geht Hinweisen nach. Auch letzte Aufnahmen aus der Überwachungskamera der Disco wurden ausgewertet.

„Ich bin für jeden Hinweis dankbar!“ : Tochter des Vermissten bittet um Hilfe

Die Familie bittet über soziale Netzwerke um Hilfe. Fotos von dem Vermissten werden geteilt. Seine Tochter schreibt auf Facebook, dass es für ihren Vater total untypisch sei, einfach nicht nach Hause zu kommen. Sie bittet um Hilfe. „Ich bin für jeden Hinweis dankbar!“

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lübeck (Kommissariat 11) unter der Telefonnummer 0451/131-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ml)

