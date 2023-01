Greta Thunberg bei Anne Will: „Deutschland historisch einer der größten Umweltverschmutzer weltweit“

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Greta Thunberg im Gespräch mit Anne Will. © Screenshot ARD

Die Räumung von Lützenrath ist beendet – die Diskussion um die Klimapolitik aber nicht. Luisa Neubauer ist unteranderem zu Gast bei Anne Will..

Update 15. Januar, 22.43 Uhr: Die Einführung von erneuerbaren Energien kann neue Arbeitsplätze schaffen - mehr als die Arbeitsplätze, die durch fossile Energie bestehen. Laut Hüther muss dafür eine Brücke gebaut werden, um die Arbeitsplätze neu zu verteilen. Das ist in den neuen Bundesländern eine größere Herausforderung.

An der Stelle muss die Politik handeln, fordert Neubauer. Es sollen keine alten Kompromisse gemacht werden, sondern neue politische Grundlagen geschaffen werden.

Update 15. Januar, 22.40 Uhr: Atomkraft ist vor allem in Zeiten der Klimaerwärmung gefährlich, so Latif. Es müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Die Politik müsse sich von alten Mitteln verabschieden. Die notwendigen Finanzmittel für erneuerbare Energien werden weiterhin in Atom- und Kohleindustrie gepumpt. Latif fordert neue Wege ohne Konzerne wie RWE zu vertrauen.

Update 15. Januar, 22.38 Uhr: Hüther fordert alle die Nutzung von Flexibilitäten zur Übergangsphase zu erneuerbaren Energien. Auch wenn der klimapolitische Effekt nicht anschlägt. In Phasen von Energiephasen müssen laut Hüther auch auf Braunkohle zurückgreifen können. Reul kritisiert, dass aktivistische Gruppen nicht flexibel in Krisensituationen handeln. Auch er fordert Flexibilität.

Update 15. Januar, 22.35 Uhr: Lang versteht, dass Grünen-Wähler enttäuscht sind, dass sie sich anderen Parteien anschließe, die gegen den Kohleausstieg waren. Bezüglich der Kritik der Grünen, plant Neubauer nicht aus der Partei auszutreten, sondern Lützerath zu retten. Laut Neubauer müssen die Millionen Tonnen C02 im Boden bleiben.

Update 15. Januar, 22.20 Uhr: Greta Thunberg bezeichnet die Grünen als heuchlerisch. Laut Wissenschaft ist das Opfern Lützeraths nicht der richtige Weg für den Klimaschutz. „Deutschland ist historisch einer der größten Umweltverschmutzer weltweit“, so Greta und kritisiert den Kompromiss mit RWE. Der Fokus sollte auf der globalen Klimakrise liegen und nicht auf der Energiekrise.

Aktivisten fordern für zivilen Ungehorsam auf und nicht für gewaltsamen Aktionen. Greta gibt zu, dass sie nicht weiß, welcher der effektivste Weg zum Schutz der Umwelt ist. Sie kämpfen für Klimagerechtigkeit und fordern, dass Lützerath bleibt.

Update 15. Januar, 22.15 Uhr: Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft hält die Symbolpolitik Lützeraths für irrelevant. Die Diskussion sollte sich auf Innovation und Politik konzentrieren und nicht auf die Sicherheitsfrage der Demonstrationen.

Update 15. Januar, 22.10 Uhr: Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen unterstützt den Kompromiss, der mit RWE eingegangen wurde. Sie habe lieber etwas Klimaschutz ermöglicht, als garkeinen. Braunkohle sei wegen des Ukraine-Kriegs aktuell essentiell.

Update 15. Januar, 22.05 Uhr: Klimaforscher Mojib Latif bedauert, dass durch die Geschehnisse in Lützerath das eigentliche Problem überschatten. Die Klimakrise sei ein globales Problem, trotzdem steht Deutschland in der Verantwortung. Die Emissionen der Deutschen sind überdurchschnittlich hoch - Deutschland kann sich also nicht aus der Verantwortung ziehen. Lützerath sieht er jedoch als Symbol.

Update 15. Januar, 21.49 Uhr: NRWs Innenminister Reul zweifelt die unverhältnismäßige Gewalt der Polizei an und verurteilt den Einsatz von Pyrotechnik und Steinwürfe von Demonstranten. Die Zahlen der Angriffe müssen geprüft werden und fordert präzise Informationen zu allen Fällen der Polizeigewalt. Vereinzelte Fälle werden bereits geprüft.

Luisa Neubauer betont, dass sie und andere Aktivisten nur friedlichen Protest unterstützen. Der zivile friedliche Protest habe auch im Vordergrund gestanden. Sie habe auch unverhältnismäßige Gewalt der Polizei beobachten können. Deeskalierende Maßnahmen der Einsatzkräfte hätte das Ziel sein müssen, so Neubauer.

Lützerath als Symbol der Klimapolitik?

Berlin - Am Mittwoch hat die Polizei begonnen Lützerath zu räumen. Aus Protest gegen den geplanten Abriss des Ortes und die Nutzung von Braunkohle wurde der Ort von Aktivisten besetzt. Die Räumung ist nun beendet. Die Diskussion um die Klimapolitik ist präsenter denn je. Um 21:45 Uhr geht die Diskussion bei Anne Will im Ersten weiter.

Zu Gast sind

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende)

Herbert Reul (CDU, Innenminister in Nordrhein-Westfalen)

Michael Hüther (Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft)

Luisa Neubauer („Fridays for Future“- Aktivistin)

Mojib Latif (Klimaforscher)

Voraufgezeichnetes Gespräch mit Greta Thunberg (Klimaaktivistin)