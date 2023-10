Tankanzeige schlägt Alarm: Lufthansa-Flieger muss wegen Treibstoff-Panne umkehren

Die Tankanzeige in einem Lufthansa-Cityliner lässt die Piloten den Flug zum Flughafen Frankfurt kurz nach dem Start abbrechen.

Frankfurt – Auf diesen Rundflug über Kattowitz hätten die Passagiere des Lufthansa-Flugs zum Flughafen Frankfurt sicher gerne verzichtet. Der Linienflug von der polnischen Großstadt zum Airport in Frankfurt fand am Montagmorgen (9. Oktober) zunächst ein abruptes Ende. Der Grund ist selbst für Vielflieger recht kurios.

Zunächst lief an Bord des Lufthansa Cityliner Canadair CRJ-900 (fliegt mit der Registrierung D-ACNB) alles nach Plan, wie die Daten des Flugs auf dem Branchenportal flightradar24 zeigen. Pünktlich um 8.35 Uhr hob der Flieger von der Startbahn des Wojciech-Korfanty-Flughafens in Kattowitz ab. Noch während sich die Maschine auf dem Weg zur Flughöhe befand, mussten die Piloten im Cockpit eine Entscheidung treffen.

Auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt: Tankanzeige im Cockpit lässt Piloten wieder umdrehen

Auf rund 3000 Metern Höhe drehten die Piloten nach 15 Minuten Flugzeit wieder um. Der Grund: zu wenig Treibstoff an Bord des Lufthansa Cityliners, „insufficient fuel on board“, wie das Branchenportal Aviation Herald berichtet. Weitere 15 Minuten nachdem U-Turn setzte die Maschine wieder auf dem Flughafen in Kattowitz auf. Die Flugroute zeigte letztlich einen Kreis um die komplette Metropolregion.

Auf dem Rollfeld bekam der Flieger dann den offenbar dringend benötigten Treibstoff, um dann doch noch den Weg bis zum Flughafen Frankfurt zu schaffen. Wie Aviation Herald berichtet, sei das Flugzeug vor dem ursprünglichen Start nicht oder nicht ausreichend betankt worden.

Mit einer Verspätung von rund 40 Minuten landete der Flieger schließlich in Frankfurt. Laut Angaben der Lufthansa hätten die Instrumente im Cockpit am Boden noch angezeigt, dass genügend Treibstoff vorhanden sei. Beim Aufsteigen auf die Flughöhe habe sich der Status geändert und ließ die Piloten auf Nummer sicher gehen. (esa)

