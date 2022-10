Lufthansa verbietet bei Touristen beliebte AirTags - Das müssen Passagiere nun beachten

Von: Stella Henrich

Wer einen AirTag an seinem Gepäckstück hat, kann es punktgenau orten. Die Lufthansa hat von den Sendern nun offenbar die Nase voll.

Frankfurt am Main/München ‒ Wer schon einmal seinen Koffer in der Ankunftshalle am Flughafen gesucht hat, weiß, wie hilfreich ein AirTag sein kann. Rasch lässt sich das Gepäckstück per Bluetooth orten und zügig aus den tausenden Koffern herausfischen. Doch damit ist jetzt erst einmal für alle Kunden der Lufthansa Schluss. Das berichtet fnp.de vom Nachrichten-Netzwerk iPPEN.MEDIA. Die Zeitung beruft sich auf einen Bericht der Wirtschaftswoche, der zufolge die Airline überraschend mitgeteilt habe, dass es für Geräte wie AirTags von Apple keine Zulassung mehr gebe.

Die Meldung sorgt für Verwirrung und Unruhe, nicht nur bei den Passagieren der Fluggesellschaft, sondern auch beim Sicherheitspersonal am Flughafen. Ein Twitter-Nutzer geht der Nachricht nach und postet bei auf dem Social-Media-Kanal:

Die Lufthansa antwortet dem Mann einen Tag später, am 9. Oktober, in einem Tweet:

Hallo David, Lufthansa verbietet aktivierte AirTags im Gepäck, da sie als gefährlich eingestuft sind und abgeschaltet werden müssen./Mony

Die Meldung verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und lud zum Spekulieren unter den Nutzern ein. Ob Lufthansa keine AirTags im Gepäck haben will, um Diskussionen bei der Gepäckermittlung zu vermeiden. Denn oftmals wissen die Passagiere dank eines Apple AirTags schneller als das Servicepersonal, wo ihr verloren geglaubter Koffer sich exakt befindet. Denn der AirTag scheint oftmals deutlich präziser als das System der Gepäcküberwachung am Flughafen zu sein.

Aus für AirTags: Lufthansa-Sprecherin äußert sich

Dem Online-Portal Watson teilt eine Konzern-Sprecherin mit, Gepäck-Tracker gehörten in die Kategorie der Portable Electronic Devices und unterlägen damit den von der International Civil Aviation Organisation erlassenen Gefahrgut-Bestimmungen für die Beförderung in Flugzeugen. Dementsprechend müssten die Tracker aufgrund ihrer Sendefunktion ähnlich wie beispielsweise Handys, Laptops, Tablets etc. während des Fluges deaktiviert sein, wenn sie sich im aufgegebenen Gepäck befänden. Als Konsequenz daraus ergibt sich, dass auf Flügen der Lufthansa vom Flughafen Frankfurt die Batterien aus den Trackern entfernt werden müssten.

Am Flughafen München und Berlin besteht diese Regelung für Tracker offenbar nicht - bis jetzt jedenfalls. „Allerdings könnten Fluggesellschaften Regelungen vorschreiben“, zitiert die FNP einen Sprecher vom Flughafen München. Beim Sicherheitspersonal in Frankfurt dürfte derweil jede Menge Verwirrung herrschen. Denn die Sicherheitsleute handeln im Sinne der Regeln der Airlines. Doch offenbar scheint bislang nur die Lufthansa ein Problem mit den AirTags zu haben. Von weiteren Fluggesellschaften ist bisher keine Einschränkung bekannt.

