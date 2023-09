Gewalttat in Italien: Frau am Gardasee totgeprügelt

Von: Patrick Mayer

In Sirmione am Gardasee ist es laut eines Berichts zu einem schlimmen Gewaltexzess gekommen. Ein Sohn soll mutmaßlich seine Mutter totgeschlagen haben.

Sirmione – Aus Italien wird ein schlimmes Gewaltverbrechen gemeldet. Und das vom bei deutschen Urlaubern beliebten Gardasee. Die Tat soll sich hier im lombardischen Sirmione im Süden des Oberitalienischen Sees ereignet haben, das Jahr für Jahr insbesondere das Ziel sehr vieler Touristen aus Bayern und Baden-Württemberg ist.

Gewaltverbrechen am Gardasee: Frau in Sirmione tot geschlagen – Sohn tatverdächtig

Davon berichtete das norditalienische Nachrichtenportal Südtirol News am Samstag (16. September). Demnach wird ein 45-jähriger Mann verdächtigt, im Weinbaugebiet Lugana im Süden Sirmiones seine 72-jährige Mutter mit Faustschlägen und Fußtritten zu Tode geprügelt zu haben. Der Sohn gelte als einziger Tatverdächtiger, heißt es in dem Bericht.

Beliebtes Urlaubsziel deutscher Touristen: Sirmione am Gardasee. (Symbolfoto) © IMAGO / Panthermedia

Das in der Meldung Geschilderte ist äußerst heftig. So hätten die alarmierten Polizisten der Carabinieri die Frau in einem Apartment in einer „Pfütze aus Blut“ vorgefunden. Sie lebte noch. Nerina F., so der Name der getöteten Frau, wurde laut des Berichts mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort sei sie jedoch kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Carabinieri aus dem benachbarten Desenzano del Garda und aus Sirmione ermitteln.

Sirmione am Gardasee: Bluttat im Weinbaugebiet Lugana - Hintergründe unklar

Derzeit seien die Hintergründe der Bluttat noch unklar, schreiben die Südtirol News weiter. Der Sohn sei nicht vorbestraft, er habe in einer Firma im nahe gelegenen Peschiera del Garda gearbeitet, wo wenige Tage zuvor ein Zehnjähriger an der San-Giovanni-Brücke tödlich verunglückt war. Das Weinbaugebiet Lugana umfasst zwischen den Regionen Lombardei und Venetien die gesamte Gemeinde Sirmione mit dem gleichnamigen Ortsteil sowie Teile der Gemeinden Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Pozzolengo und Peschiera del Garda. Der Weißwein Lugana gilt in Deutschland als besonders beliebt und ist sehr verbreitet.

Am Gardasee hatte sich indes zuletzt das Dengue-Fieber verbreitet, weswegen das deutsche Auswärtige Amt seine Italien-Reisehinweis für Urlauber aktualisiert hatte. Für Gesprächsstoff sorgt auch immer wieder der sinkende Wasserstand im Gardasee. Dokumentiert just durch Bilder von den steinernen Stränden in Sirmione, wie zum Beispiel dem bekannten Jamaica Beach am äußersten Nordzipfel der italienischen Halbinsel. (pm)