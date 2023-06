„Was für eine Schande“: Bärenkopf in Mülleimer auf Mallorca gefunden – Menschen machen Selfies

Verdacht steht im Raum

+ © Ultima Hora Dieser Bärenkopf erschreckte Anwohner der spanischen Baleareninsel Mallorca. © Ultima Hora

Ein Bärenkopf sorgt auf Mallorca für Aufsehen. Er wurde in einem Mülleimer gefunden. Schaulustige machten Fotos, andere empören sich.

Palma de Mallorca – Ein Bärenkopf mitten in der Stadt, auf einem Mülleimer, der vor einer Mülltonne steht. Anwohner der Inselhauptstadt Palma de Mallorca dürften einen ganz schönen Schrecken bekommen haben, bei diesem furchteinflößenden Anblick. Denn der Bär reißt obendrein das Maul auf und zeigt seine gefährlichen Zähne, wie auf einem Bild der spanischen Zeitung Ultima Hora zu sehen ist.

„Was für eine Schande“: Bärenkopf in Mülleimer auf Mallorca gefunden

Wie das Blatt aus Mallorca berichtet, wurde der Bärenkopf vorübergehend gar zu einer Art Attraktion. Schaulustige machten „Selfies“, ganze Menschentrauben sollen sich um die Mülltonne gebildet haben. Das stößt vielen anderen auf. Unter dem Post der Zeitung, der den Titel „Bär verängstigt Nachbarn“ trägt, ist vor allem Mitgefühl mit dem Bären zu lesen: „Das arme Tier muss gelitten haben.“ Oder: „So vor einem Container zu enden ist traurig, aber so sind wir Menschen, Lichtjahre von Verständnis und emotionaler Empathie entfernt“.

Die Verärgerung ist groß, die Menschen auf der spanischen Baleareninsel setzen nun auf die Ermittler: „Sie sollten mit Kameras die Straßen absuchen, um herauszufinden, wer der Spinner gewesen ist“, heißt es auch oder schärfer: „Was für eine Schande. Hoffentlich wird das untersucht.“ War es ein Urlauber oder ein Anwohner? Noch ist nichts bekannt.

Bärenkopf nach Mallorca gebracht – hohe Strafe droht

Laut dem Bericht des Mallorcamagazins handelt es sich wohl um einen illegal auf die Insel geschafften, ausgestopften Bärenkopf. Ohne Zertifikat, das die Herkunft eines ausgestopften Tieres beweist, droht demjenigen, der das Tier ins Land gebracht hat, demnach eine hohe Strafe.

Bären sorgen gerade rund um Europa für Schlgazeilen. Erst im April hatte ein Bär einen Jogger in Italien getötet. Kurz darauf tauchte auch eine Bärenfamilie in Tirol auf. In Bayern riss ein solches Tier zahlreiche Schafe. Vor wenigen Tagen lief ein Bär durch einen Ort am Gardasee.