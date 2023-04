Insider warnt vor „Fehler, den fast jeder Anfänger im Europa-Park macht“

Von: Sina Alonso Garcia

Nicht alle, die den Europa-Park besuchen, finden sich dort sofort zurecht. Ein Insider erklärt, welchen Fehler man als Anfänger auf jeden Fall vermeiden sollte.

Rust - Wer den Europa-Park besucht, möchte in der Regel so viele Attraktionen erleben wie möglich. Für manche Gäste liegt es nahe, die Highlights als Erstes abzufrühstücken. Wie ein Park-Insider erklärt und BW24 zusammenfasst, kann dieses Verhalten allerdings zum Verhängnis werden.

In einem viralen Video auf TikTok spricht donixde über einen „Fehler, den fast jeder Anfänger hier im Europa-Park macht.“ Konkret gehe es um die Attraktion Silverstar. „Da rennt morgens jeder hin.“ Schlau sei das nicht: Wie der TikToker erklärt, sei die Wartezeit an der Achterbahn mittags deutlich kürzer – da viele Menschen um diese Zeit Essen gehen würden.

Europa-Park: Wartezeiten vermeiden mit der „Virtual Line“

Der Insider empfiehlt: „Schaut immer mal wieder in die Europa-Park-App bezüglich der Wartezeiten.“ Die „Virtual Line“, eine spezielle Funktion in der App, ermöglicht es den Gästen, bereits im Voraus Zeit-Slots fürs Anstehen an bestimmten Attraktionen zu buchen. In einem separaten Wartebereich kann man dann ganz bequem an der Schlange vorbeigehen. Europa-Park-Fans haben das Angebot getestet und zeigen, wie sie lange Warteschlangen ganz einfach umgehen.

Mit seinem Tipp trifft donixde bei den Fans ins Schwarze. Mehr als 79.800 Mal wurde sein Clip bereits aufgerufen, mehr als 200 Mal kommentiert (Stand 11. April, 16.56 Uhr). Schon häufiger ging der User mit seinen Tipps zum Freizeitpark in Rust viral. In einem beliebten Clip verrät er, wie man im Europa-Park „mehr als 50 Prozent“ sparen kann, in einem anderen nimmt er die Zuschauer mit zu einem „unbekannten Ort“ im Park. Offenbar wohnt der Mann ganz in der Nähe des Parks und kennt ihn in- und auswendig.

Europa-Park: Statistik zeigt, an welchen Wochentagen Wartezeiten am kürzesten sind

Neben donixde geben auch einige andere Freizeitpark-Influencer immer wieder spannende Einblicke hinter die Kulissen des Europa-Parks. Die Frage, wie sich die Wartezeit an den Attraktionen verkürzen lässt, steht dabei immer wieder hoch im Kurs. Eine unlängst veröffentlichte Statistik zeigt, an welchen Wochentagen die Wartezeiten im Durchschnitt am kürzesten sind.