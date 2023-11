„Es ist unglaublich“: Airline streicht 80 Passagieren den Flug – doch Fußballprofis dürfen mit

Von: Patrick Mayer

Teilen

Kurioser Zwischenfall in Spanien: Eine Airline streicht Passagieren einen Flug nach Madrid, damit stattdessen die Fußball-Profis eines Top-Klubs mit der Maschine fliegen können.

Vigo – Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einen Flughafen, es wird bereits zum Boarding aufgerufen, doch dann streicht die Airline kurzerhand ihren Flug, um die Maschine anderen Passagieren anzubieten. Kaum vorstellbar? Ist aber genau so passiert. Und zwar in Vigo, im äußersten Nordwesten Spaniens.

Konkret: Die Fußballer des Topklubs FC Sevilla wollten am Samstagabend (4. November) nach einem 1:1 in der ersten spanischen Liga (La Liga) bei Celta Vigo nach Andalusien zurückfliegen. Doch die Partner-Fluggesellschaft Air Nostrum musste die eingeplante Maschine für die 56-köpfige Reisegruppe des Klubs um Welt- und Europameister Sergio Ramos wegen eines technischen Defekts am Boden lassen.

Spanien-Flughafen: Air Nostrum streicht Madrid-Flug kurzerhand - FC Sevilla bevorzugt

Wie die Lokalzeitung Faro de Vigo berichtet, strich Air Nostrum deshalb kurzfristig einen anderen Flug nach Madrid und stellte die Maschine samt Bordpersonal der Fußball-Prominenz aus Sevilla zur Verfügung. Einfach so.

Sehr zur Verwunderung der etwa 80 Passagiere, die eigentlich in die spanische Hauptstadt wollten, und die dem Bericht zufolge sogar schon für das Boarding aufgerufen wurden, ehe die Absage ihres Fluges sie erreichte.

Spanien: Air Nostrum lässt 80 Madrid-Passagiere stehen - wegen des FC Sevilla

Damit nicht genug: Den düpierten Passagieren wurde demnach nicht einmal ein Ersatz-Flug angeboten. Sie bekamen offenbar am Schalter schlicht Formblätter ausgeteilt, über die sie eine Entschädigung für den abgesagten Flug einfordern können. Sie wurden wohl schlicht stehengelassen.

FC Sevilla: Andalusier sorgen für Flughafen-Aufreger in Vigo

„Es ist unglaublich. Wir sind noch immer am Flughafen, ohne eine Rückmeldung über den Diebstahl des Flugzeugs durch den FC Sevilla. Bananenrepublik“, schrieb am Samstag ein offenbar betroffener Passagier auf X (ehemals Twitter). Der Nutzer teilte dazu ein Foto, auf dem die Fußballer zu sehen waren, wie sie in Richtung des Flugzeuges gehen.

Air Nostrum Air Nostrum, die Líneas Aéreas del Mediterráneo, führt auf Basis eines Franchise-Abkommens alle Flüge unter der Marke Iberia Regional für die Airline Iberia durch. Die spanische Regionalfluggesellschaft, die 1994 gegründet wurde, hat ihren Sitz in Valencia. Sie fliegt mit 38 Flugzeugen insbesondere die Drehkreuze Valencia, Barcelona und Madrid-Barajas an.

Der Sevilla Fútbol Club hat derzeit einen straffen Terminplan. Am Mittwoch (8. November, 21 Uhr) steht das Champions-League-Spiel beim FC Arsenal in London an, wofür die Spanier freilich wieder fliegen müssen. Die Andalusier haben zwischen 2006 und 2023 sieben Mal den Uefa-Pokal und den Nachfolger-Wettbewerb, die Europa League, gewonnen. (pm)