Zwei Mädchen (11 und 13) stürzen aus Riesenrad: Vater muss zusehen, wie „Tochter bereits kopfüber hing“

Von: Bjarne Kommnick

Erschreckende Szenen im Freizeitpark. Zwei Freundinnen sitzen im Riesenrad. Ein Sicherheitsmechanismus löst sich und beide stürzen in die Tiefe.

Rio Preto da Eva – In einem brasilianischen Freizeitpark ist es zu einem erschreckenden Unfall gekommen, bei dem sich zwei junge Besucherinnen verletzt haben, wie dailymail berichtet. Ein Video der Szene in Rio Preto da Eva verbreitete sich anschließend tausendfach im Netz und sorgt für Empörung.

Demnach saß eine 13-Jährige mit ihrer 11-jährigen Freundin in dem Fahrgeschäft. Wie lokale Medien berichten, hätte sich dabei ein Sicherheitsschloss gelöst, sodass die beiden Freundinnen aus ihrem Sitz gefallen seien. Das ältere Mädchen stürzte daraufhin rund sechs Meter in die Tiefe.

Unfall in Riesenrad: 11-Jährige kann sich noch an Sitz festhalten – dann stürzt sie in die Tiefe

Ihre 11-jährige Freundin konnte sich noch an einer Stange unter ihrem Sitz festhalten. Die Szene wurde aus mehreren Perspektiven gefilmt und in sozialen Medien geteilt. Zu sehen ist, wie panische Menschen in Richtung des Riesenrads rennen. Auf den meisten Aufnahmen startet das Video, als das Mädchen sich bereits an der Stange festhält. Zu diesem Zeitpunkt gewinnt der Sitz des Riesenrads jedoch noch an Höhe. Der Fall erinnert an einen Achterbahn-Unfall, bei dem die Fahrgäste stundenlang über Kopf hingen.

Kurze Zeit später ändert sich die Richtung des Fahrgeschäftes, das Mädchen hängt weiterhin aus eigener Kraft an der Stange. Doch bevor das Mädchen am sicheren Boden ankommt, verlassen sie ihre Kräfte und die 11-Jährige stürzt rund 3 Meter auf den Eingangsbereich des Riesenrads. Dabei scheint es zu einem erheblichen Aufschlag gekommen zu sein.

Als ich hinsah, hing sie schon und fiel“: Vater schildert Unfall von Tochter auf Riesenrad

Der Vater, der mit der siebenjährigen Schwester der 11-Jährigen unten auf die beiden Freundinnen wartete, sagte anschließend gegenüber lokalen Medien: „Mir wurde klar, dass etwas nicht stimmt, da schaute ich hin und sah, dass meine Tochter bereits kopfüber hing“. Die Szene spielte sich in wenigen Augenblicken ab: „Und als ich noch einmal hinsah, hing sie schon und fiel“.

Beide Mädchen wurden nach dem Unfall am Unfallort von Sanitätern, die vor Ort waren, betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das 13-jährige Mädchen liegt mit Beckenverletzungen weiterhin im Krankenhaus. Für das 11-jährige Mädchen hingegen ist der Unfall glimpflicher verlaufen, sie wurde nach leichteren Verletzungen bereits wieder entlassen.

Beide Familien wollen nun in Erwägung ziehen, rechtliche Schritte gegen den Freizeitpark einzuleiten. Der Vorfall wurde zudem den Behörden gemeldet, die die Einrichtung zunächst geschlossen haben.