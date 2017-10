Männer drohen Frau damit, zu vergewaltigen, weil sie oben ohne am See liegt

Weil eine Frau oben ohne in der Sonne lag, drohten mehrere Männer damit, sie zu vergewaltigen. Ein Video bei Facebook zeigt den Vorfall.

Wien - Es klingt ungeheuerlich, was das österreichische Magazin „Heute“ berichtet. Der Fall, der sich im Netz gerade wie ein Lauffeuer verbreitet, soll sich folgendermaßen zugetragen haben: Fotograf Thomas Busek (32) war mit seiner Freundin (23) am Ufer eines Waldsees bei Breitenfurt (Niederösterreich) baden, die beiden wollten einen gemütlichen Tag in der Sonne verbringen. Das ist Thomas Busek:

Doch die Idylle wurde plötzlich unterbrochen, wie Busek bei Facebook schildert: „Wir lagen dort zu zweit in der Sonne, bis 6 vollbärtige Männer kamen, denen es offensichtlich nicht recht war, dass meine Begleitung nur im Höschen und oben ohne da lag.“ Die Männer mit gebrochenem Deutsch wurden ausfällig, im Video ist zu hören: „Hier ist nicht nacktbaden. Mich stört das, sie soll sich anziehen.“

Die fremden Männer tauchten offenbar einfach auf, wurden ohne Grund beleidigend und verbreiteten ein Gefühl von Angst und Unbehagen. Auch Busek habe sofort ein ungutes Gefühl bekommen, erinnert er sich gegenüber heute.at. "Der Mann hat nur mit mir gesprochen, so als wäre meine Bekannte gar nicht da oder sie wäre mein Eigentum", erinnert sich der 32-Jährige. Die sechs Männer wollten einfach nicht gehen, die Situation spitzte sich zu.

Auf die Gegenfrage, warum er denn nicht einfach wegschaue, sei der junge Mann dann deutlicher geworden: "Ich f... dich! Bist du schwul?", soll er Busek beleidigt und attackiert haben. Buseks Freundin hatte große Angst, zog sich ihren BH wieder an. Dann passierte es: Nach Buseks Angaben habe einer der Männer ihn gewarnt, die 23-Jährige mit seinen fünf Freunden zu vergewaltigen!

Busek und seine Freundin packten zusammen und wollten von der Gruppe Männer weg. Doch als sie gehen wollten, versuchte Busek zufolge noch einer der Männer, den Wiener die Felswand hinunter in den See zu treten. "Ich konnte gerade noch ausweichen, aber es war sehr knapp“, so der 32-jährige Fotograf. Nach dem Vorfall stellte Busek seine Aufnahmen ins Netz, wo die beiden Clips für eine Welle der Empörung sorgen.

Ob Busek auch Anzeige erstattet hat, blieb in dem Bericht von heute.at offen.

Der Fall erinnert viele Facebook-User an die grausame Vergewaltigung im Urlaubsparadies in Rimini: Dort wurde ein junges Paar von mehreren Männern brutal vergewaltigt. Wir haben ausführlich darüber berichtet.

