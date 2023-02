Mafia-Killer nach 16 Jahren Flucht in Frankreich gefasst – er betrieb ein eigenes Restaurant

Von: Marcus Giebel

Teilen

Vergebliche Flucht: Mafia-Killer Edgardo Greco wurde in Saint-Etienne gefasst und muss nun lebenslang hinter Gitter. © Carabinieri Cosenza/Interpol

Edgardo Greco schien sich seiner Sache nach der Flucht nach Frankreich wohl zu sicher. Denn nun wurde der Mafia-Killer gefasst – trotz Tarnung als Restaurantbesitzer und neuem Namen.

München – 16 Jahre lang hielt sich Edgardo Greco erfolgreich vor der Polizei versteckt. Obwohl er alles andere als zurückgezogen lebte. Doch nun klickten erneut die Handschellen beim 63-Jährigen, der als zweifacher Mörder hinter Gittern wandert, wie unter anderem die BBC und der Stern berichten. Bereits 2006 war der Mafioso in Polizeigewahrsam. Doch damals setzte sich Greco vor seiner Verurteilung ab.

Ihm wird zur Last gelegt, im Januar 1991 die Brüder Stefano und Giuseppe Bartolomeo in einem Fischgeschäft in der Kleinstadt Cosenza zu Tode geprügelt zu haben. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass die Körper in Säure aufgelöst wurden. Greco war damals Mitglied der aus Kalabrien tief im Süden Italiens stammenden ’Ndrangheta, die heute als mächtigste Mafia-Organisation in Europa gilt. Ihr Einflussbereich soll bis nach Nord- und Südamerika reichen.

Den Doppelmord soll er im Zuge eines Mafia-Kriegs zwischen den Gangs Pino Sena und Perna Pranno begangen haben, wie Interpol mitteilt. Zudem soll er im selben Jahr ebenfalls in Cosenza versucht haben, mit Emiliano Mosciaro einen dritten Mann zu töten.

Mafia-Killer Greco nimmt in Frankreich Tarnnamen an: Mit europäischem Haftbefehl gesucht

Nach seiner Flucht 2006 verlor sich seine Spur zunächst. Doch mittlerweile ist klar, dass Greco sich 2014 im ostfranzösischen Saint-Etienne niederließ. Dort nahm er einen Job als Pizzabäcker in einem italienischen Restaurant an. Aus Edgardo Greco wurde Paolo Dimitrio. Zu jener Zeit wurde er per europäischen Haftbefehl gesucht – das Urteil lautete lebenslang.

Doch mit seiner neuen Identität schien Greco sich sicher zu fühlen. So sicher, dass er im Juli 2021 in einer Lokalzeitung öffentlich für die „regionalen und hausgemachten Rezepte“ seines Restaurants warb: Ravioli, Risotto und Tagliatelle. „Paolo Dimitrio eröffnet das Restaurant seiner Träume“, titelte das Blatt. Er wurde als gebürtiger Italiener beschrieben, der im Grunde in Saint-Etienne heimisch geworden war.

Interpol jagt Mafia-Killer: Nach 16 Jahren wird Edgardo Greco in Saint-Etienne gefasst

Um den Ermittlern die Jagd zu erschweren, trug Greco mittlerweile einen grauen Bart und eine Brille. Allerdings waren die ihm bereits auf der Spur. Laut den italienischen Carabinieri sei sein Unterstützungsnetzwerk 2019 aufgespürt worden. So wurden die Fahnder schließlich auf den Mann in Saint-Etienne aufmerksam. Und verloren ihn nicht mehr aus den Augen.

Die Koordinierung der internationalen Zusammenarbeit übernahm das „Cooperation Against ‘Ndrangheta“-Projekt aus dem Hause Interpol, das seit seiner Gründung 2020 bereits zu Dutzenden Verhaftungen beigetragen haben soll. Die französischen Behörden überwachten den offenbar nichtsahnenden Greco, die auf flüchtige Personen spezialisierte BNRF (Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs) verhalf zur schnellen Verhaftung. Italienische Ermittler in Cosenza bestätigten schließlich seine Identität.

Video: Inhaftierter Mafia-Boss Messina Denaro aus Sizilien in Haftanstalt überführt

Mafia-Killer in Saint-Etienne festgenommen: Lob von Italiens Innenminister und von Interpol

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi zeigte sich erfreut über den Schlag gegen die Mafia. Zugleich kündigte der parteilose Politiker an, sein Land werde auch in Zukunft „alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen und gefährliche Flüchtlinge ausfindig machen“.

Der deutsche Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock verdeutlichte: „Unabhängig davon, wie sehr sich die Flüchtigen auch bemühen, ein ruhiges Leben im Ausland zu führen, können sie sich der Justiz nicht ewig entziehen. Engagierte Beamte auf der ganzen Welt werden immer dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.“

Greco war bereits der zweite bekannte Mafioso, der im noch jungen Jahr gefasst wurde. Mitte Januar war bekannt geworden, dass der Cosa-Nostra-Boss Matteo Messina Denaro in einer Privatklinik in Palermo festgenommen wurde. In der Einrichtung hatte er sich einer Krebstherapie unterziehen wollen. Der „Boss der Bosse“ war sogar 30 Jahre lang untergetaucht. (mg)