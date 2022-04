Aldi-Kunde wundert sich über seltsames Angebot – Discounter „hat wohl einen anderen Humor“

Von: Felix Durach

Ein Kunde des Discounter-Riesen Aldi wunderte sich über ein besonderes Produkt im Sortiment. © Marcel Kusch/dpa/Screenshot/Twitter/Breitseit of Life

Ein Kunde des Discounter-Riesen Aldi machte in dieser Woche eine interessante Entdeckung und stellte sich anschließen eine Frage: Wo ist der Witz?

Essen – Wer kennt es nicht? Die Discounter-Giganten Aldi und Lidl locken ihre Kunden immer wieder mit besonderen Aktionen und Produkten, die nur für kurze Zeit erhältlich sind, in ihre Filialen. Von Unterhaltungselektronik, über Campingzubehör bis zu Sportfunktionskleidung ist hier alles mit dabei. Das sorgt nicht selten für größere Menschenansammlungen bei den Discountern.

Aldi: Kunde wundert sich über kurioses Angebot – und teilt Foto auf Twitter

Ein eher unspektakuläreres Aktions-Produkt entdeckte ein Aldi-Kunde in der vergangenen Woche in seiner örtlichen Filiale. Es brachte ihn offenbar so sehr zum Nachdenken, dass er ein Bild von dem besonderen Angebot auf Twitter teilen musste. Und das, obwohl es sich bei dem betreffenden Produkt lediglich um einen Achterpack gewöhnliche Magneten handelte.

Doch was ist so besonders an ein paar Magneten, dass sie einen Aldi-Kunden so lange beschäftigen, dass er sich sogar dazu entschließt, seinen besonderen Fund auf Twitter zu teilen? Ein Blick auf das Preisschild liefert die Antwort. Dort werden die praktischen Pinnwand-Gadgets für 3,99 Euro als „Lustige Magneten“ angepriesen. Magneten also, die einem bei der Benutzung ein Lächeln auf die Lippen zaubern sollen?

Aldi: „Lustiges“ Produkt sorgt für Verwunderung – Discounter „hat wohl einen anderen Humor“

Über Humor lässt sich bekanntermaßen streiten, doch den angebotenen Magneten eine „lustige“ Note zuzuschreiben scheint schon sehr weit hergeholt. Es handelt sich ja lediglich um acht kreisförmige Magnete in Edelstahloptik. Auch der Twitter-User suchte offenbar vergeblich nach der Pointe dieses vermeintlich humorvollen Produkts.

„Aldi hat wohl einen anderen Humor“, rätselte der Discounter-Kunde mit Blick auf die „lustigen Magneten“. Ob der Humor des Discounter-Riesen sich wirklich so von dem seiner Kunden unterscheidet oder ob es sich bei dem Produkt um eine Art Insider-Witz handelt, bleibt wohl weiterhin unklar. Eine weitere plausible – wenn ernüchternd humorlose – Erklärung könnte darin bestehen, dass die gezeigten Magnete nur eine von mehreren Ausführungen darstellen und die anderen Produkte tatsächlich mit Motiven ausgestattet sind, die auch die Kunden als „lustig“ bezeichnen würden. (fd)