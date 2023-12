Aus Protest: Klima-Aktivisten kippen in Venedig grüne Farbe ins Wasser

Von: Karolin Schäfer

In Italien machen Klima-Aktivisten erneut auf sich aufmerksam. Mit einer Farbattacke protestieren sie gegen die „lächerlichen Fortschritte“ in Sachen Umweltschutz.

Venedig – Es war ein eher ungewöhnlicher Anblick dieser Tage in Venedig. Das Wasser in der bei Urlaubern beliebten Lagunenstadt im Norden Italiens wurde grün gefärbt. Dahinter steckt kein Naturspektakel – nein, hier waren Klima-Aktivisten am Werk.

Das Wasser des Canal Grande unter der Rialto-Brücke in Venedig ist leuchtend grün gefärbt. © Extinction Rebellion Venezia/dpa

Klima-Aktivisten kippen Farbe in Venedigs Kanäle: „Fordern Regierung auf, jetzt zu handeln“

Mitglieder der Gruppe „Extinction Rebellion“ ließen den berühmten Canal Grande grün leuchten. An der Rialto-Brücke prangerte ein großes Banner mit dem Schriftzug „COP28: Während die Regierung redet, hängen wir am seidenen Faden“. Die Aktivisten seilten sich am Samstagnachmittag (9. Dezember) von der Brücke über dem zentralen Kanal der Stadt ab und kippten Farbstoff ins Wasser. Das teilte die Gruppe unter anderem bei Facebook mit.

Dabei sei ein fluoreszierender Farbstoff verwendet worden, eine ungiftige Substanz, die auch bei Tests in Abwasserkanalnetzen verwendet wird. Mit ihrer Aktion wollen sie gegen die „lächerlichen Fortschritte“ der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai protestieren. „Wir wissen, dass unsere Zukunft in Gefahr ist und dass nichts getan wird, um sie zu schützen“, heißt es seitens der Klima-Aktivisten. „Wir fordern die Regierung auf, jetzt zu handeln.“ Erst im November gab es Hochwasser-Alarm in Venedig. Dagegen nahm im Sommer in Italien eine Hitzewelle verheerende Ausmaße an.

Venedigs Kanäle nach Klima-Aktion grün: Aktionen auch in anderen Städten Italiens

„In ein paar Stunden werden die Gewässer wieder so sein, wie sie waren“, versicherten die Aktivisten. Der Vorfall lockte auch einige Schaulustige an, die sich während der Aktion auf Venedig bekanntestem Bauwerk versammelten. Vereinzelt ruderten auch Gondolieri vorbei, die mit ihren Handys Fotos von der grünen Szenerie machten. Erst vor wenigen Tagen hatten Aktivisten der italienischen „Letzten Generation“ den Markusdom mit brauner Farbe beschmiert.

Auch in anderen Städten in Italien kam es zu Protestaktionen. So färbte „Extinction Rebellion“ in Mailand den Naviglio Grande und damit den ältesten der in der Metropole bekannten Navigli-Kanäle grün. In Italiens Hauptstadt Rom hatten es die Aktivisten auf die Tiberinsel abgesehen. Rund um die Insel wurde das Wasser des Tibers ebenfalls grün gefärbt. Aber auch in Turin und Bologna kam es zu Aktionen der Klima-Gruppe.

Dabei soll die Beschmutzung von Monumenten und Kunstwerken durch Klima-Aktivisten in Italien künftig hart bestraft werden. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Protestaktionen. So wurde in Berlin das Brandenburger Tor bereits zwei Mal mit Farbe beschmiert. (kas/dpa)