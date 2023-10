Nach Schießerei mit 18 Toten in Main: Diese Spezialeinheit jagt den Schützen

Von: Maximilian Hertel

Teilen

Neben den Kräften der Bundesbehörden beteiligt sich nun auch eine Spezialeinheit an der Fahndung nach dem Amokschützen von Maine.

Lewiston – Am Mittwochabend kam es in der Kleinstadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine zu einer Massenschießerei, bei der bisher 18 Menschen getötet und mindestens weitere 50 verletzt wurden. Bisher ist der mutmaßliche Amok-Schütze weiter auf der Flucht. Bei der Suche nach dem 40-jährigen Schützen habe sich nun eine Eliteeinheit der United States Border Patrol (USBP) angeschlossen.

Die United States Border Patrol ist eine bewaffnete Einheit der Polizei, die mit dem Grenzschutz zu Lande und zu Wasser betraut ist. Das Hauptziel des Verbandes ist es, die illegale Einwanderung in die USA zu unterbinden. Unterstellt ist die USBP der United States Customs and Border Protection (CBP), die wiederum direkt dem Department of Homeland Security unterstellt ist. Laut dem Fox News Channel soll sich eine Eliteeinheit der Border Patrol der Suche nach dem Verdächtigen angeschlossen haben: Die BORTAC.

Name der Einheit BORTAC (Border Patrol Tactical Unit) Gründungsjahr 1984 Stationiert in El Paso, Texas Spezialisierungen Nahkampf, Überwachung, Planung und Taktik, Zugriffstechniken Einheitenstärke (Januar 2020) 241 Beamte in Vollzeit und 18 in Nebenpflicht

Auf der Suche nach dem Killer von Maine – Spezialeinheit der United States Border Patrol vor Ort

BORTAC steht für Border Patrol Tactical Unit, also taktische Einheit oder Spezialeinheit der Border Patrol. Diese kommt dann zum Einsatz, wenn eine äußerst gefährliche Auseinandersetzung stattgefunden hat oder sich anbahnt, welche die Fähigkeiten der örtlichen Polizei übersteigt. Laut Fox News haben sich mehrere hundert Beamte von Spezialeinheiten an der Fahndung in Maine seit Freitagmorgen beteiligt – Darunter Angehörige von SWAT-Teams (Special Weapons And Tatctics) sowie die Eliteeinheiten des BORTAC.

Eine Spezaileinheit der US Border Patrol schließt sich der Suche nach dem Maine-Schützen an. © IMAGO / USA TODAY Network

Laut einem Bericht an den Kongress von September 2020 war die Spezialeinheit im Zeitraum von 2015 bis 2019 in über 680 Einsätzen verwickelt, größtenteils an der südlichen Grenze der Vereinigten Staaten. In der Vergangenheit hat sich die Einheit als äußert effektiv erwiesen, flüchtige, gewaltbereite Straftäter zu stellen.

Fahndung nach dem Schützen von Maine – BORTAC war schon in der Vergangenheit an Suchaktionen beteiligt

Erst kürzlich war die BORTAC bei der Fahndung und anschließender Festnahme des entflohenen Mörders Danelo C. aus einer Strafanstalt im Bundesstaat Pennsylvania beteiligt. Die Spezialeinheit konnte dank der Hilfe der örtlichen Polizei und einem Hund namens Yoda den entflohenen Häftling wieder in Gewahrsam nehmen. Die Verwicklung der Spezialeinheit in weitere Suchaktionen bestätigt auch Bill Melugin (Korrespondent für Fox News) in einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst X.

Demnach soll das Team der Sondereinheit auch bei anderen Massenschießereien in den USA zum Einsatz gekommen sein: Bei einem Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde, Texas im Mai 2022. Hier wurde der Täter von der Sondereinheit getötet. Und bei der Festnahme des Täters nach einer Massenschießerei in Cleveland, ebenfalls in Texas im Mai 2023.