Mallorca setzt „Anti-Sauftourismus-Gesetz“ rigoros durch: Zwangsschließungen am Ballermann und in Magaluf

Von: Anna Lorenz

Das sogenannte „Anti-Sauftourismus-Gesetz“ der Balearen-Regierung wird nun vollzogen: Insgesamt acht Lokale werden wegen Verstößen gegen die neuen Regelungen nun geschlossen.

Palma – Mehr als Partymeile: Die Balearen versuchen bereits seit Längerem, sich von dem Image der proletenhaften Feierhochburg zu distanzieren. Ein großer Schritt war daher das, 2020 verabschiedete, sogenannte „Anti-Sauftourismus-Gesetz“, das Exzesse an der Playa de Palma, in Magaluf, sowie auch in Sant Antoni auf Ibiza zu unterbinden. Obwohl beliebte Touristenziele wie der Ballermann eine beachtliche Einnahmemöglichkeit schaffen, will man mit verschiedenen Initiativen die Qualität der touristischen Angebote steigern und die sogenannten „Saufurlauber“ nach Möglichkeit vergrämen.

Ballermann, Magaluf und Weitere: Behörden schließen beliebte Partylokale auf Mallorca

Nun, so scheint es, stellt die Balearen-Regierung unter Beweis, wie ernst es ihr mit den neuen Regelungen ist. Wegen verschiedener Verstöße gegen das „Anti-Sauftourismus-Gesetz“ werden auf Mallorca nun nämlich acht Lokale bis auf Weiteres zwangsgeschlossen, wie das regionale Tourismusministerium am Mittwoch (20. Juli) in Palma mitteilte.

Vier davon befinden sich den Angaben zufolge an dem, besonders bei deutschen Besuchern beliebten Ballermann an der Playa de Palma, die anderen vier in der britischen Urlauber- und Party-Hochburg Magaluf. Neben den Schließungen seien in über 90 Fällen Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Gesetz eingeleitet worden, hieß es.

Am Touristen-Hotspot Ballermann gibt es drei Liter fassende „Sauf“-Eimer zu kaufen. © IMAGO / MiS

Mallorca schließt Partylokale: Betreiber verstießen wohl deutlich gegen das „Anti-Sauftourismus-Gesetz“

Wie dpa mitteilt, werde den Betreibern der betroffenen Lokale vorgeworfen, auch außerhalb der gesetzlich genehmigten Zeiten Alkohol ausgeschenkt zu haben. Weiterhin sollen auch Minderjährige erfolgreich Spirituosen und Co. bestellt haben. Einige Lokalitäten würden auch beschuldigt, durch sexistischen Werbung und die Erniedrigung von Frauen gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die Behörden teilten nicht mit, ob es sich bei den betroffenen Lokalen um Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strand-Kioske handelt.

Gegenüber der Mallorca Zeitung erklärte ein Sprecher des Tourismusministeriums, diese Informationen und die Namen der Lokale dürften aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben werden. Die potenziellen Gäste werden es jedoch alsbald deutlich zu spüren bekommen, wenn es in der Lokalität ihrer Wahl heißt: Die Party ist vorbei. (askl mit dpa)