Tödliches Unglück auf Mallorca: Junger Mann (20) aus Deutschland wird auf Autobahn überrollt

Von: Jennifer Lanzinger

Mallorca erfreut sich großer Beliebtheit, doch nun ereignete sich dort ein schreckliches Drama. (Symbolbild) © IMAGO

Ein junger Mann aus Deutschland wird auf einer Autobahn auf Mallorca tödlich überrollt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Polizei äußerte jedoch einen Verdacht.

Palma - Es ist ein schreckliches Unglück, das sich nun auf einer Autobahn beim Ballermann auf Mallorca ereignet hat. Wie die dpa unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde ein 20-Jähriger aus Deutschland von einem Auto überfahren. Der junge Mann überlebte den Unfall demnach nicht. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Wie die dpa weiter berichtet, habe der Urlauber am Samstagabend aus unbekannter Ursache auf der an dieser Stelle unbeleuchteten Autobahn gelegen. Ein in Richtung Palma fahrendes Fahrzeug habe den jungen Deutschen dann überrollt. Der Fahrer setzte demnach den Notruf ab. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der dpa bestätigte, habe das Rettungsteam vor Ort jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen können.

Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer sei negativ ausgefallen. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar, die örtliche Polizei schloss jedoch nicht aus, dass der junge Deutsche nach einer Party ebenfalls betrunken gewesen sein könnte sich sich dabei verlaufen hatte. Die beliebte Partymeile Ballermann befindet sich etwa 1,5 Kilometer vom Unglücksort entfernt. Ein Alkoholtest-Ergebnis bei dem jungen deutschen lag zunächst nicht vor. Woher genau der Urlauber stammt, wurde nicht mitgeteilt.

