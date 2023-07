Hier werden die Deutschen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca vorgeführt

Von: Felina Wellner

Teilen

Sie wollen nicht erkannt werden: Die deutschen Täter der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca ziehen auf dem Weg zum Gerichtsprozess ihre Shirts über ihre Gesichter.

Palma de Mallorca – In Handschellen sind die sechs Tatverdächtigen in das Gericht der Balearischen Insel begleitet worden. In der Nacht zum 13. Juli sollen sie eine 18-jährige Deutsche gemeinsam vergewaltigt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die junge Frau und einer der beschuldigten Männer zunächst einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer.

Was danach geschah, war allerdings gegen ihren Willen: Weitere Männer zwischen 20 und 23 Jahren sollen in das Zimmer gekommen sein und die 18-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Videoaufnahmen von einem der Männer liegen der Polizei vor.

Unter Beobachtung der Polizei: Die Täter der Gruppenvergewaltigung auf dem Weg ins Gericht von Palma de Mallorca. © Clara Margais/dpa

Polizei führen deutsche Täter nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung dem Haftrichter vor

Ein Großaufgebot an Polizeikräfte war im Einsatz, um die Angeklagten in Handschellen am Samstagvormittag (15. Juli) in das Gericht von Palma zu begleiten. Aus bisher unveröffentlichten Gründen wurde die Anhörung verschoben. Erst am späten Abend verkündete der Haftrichter seine Entscheidung, fünf der sechs Tatverdächtigen in Untersuchungshaft zu schicken. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte er ab.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Bilder rund um die erschreckende Tat Fotostrecke ansehen

Im Vorfeld der Anhörung habe bereits eine 40-minütige Tatortsbegehung im Beisein der mutmaßlichen Täter stattgefunden, berichtet die Mallorca Zeitung. Es handelt sich dabei um ein Hotel in der beliebten Party-Hochburg am Ballermann, in dem die jungen Männer anschließend gegen 3.40 Uhr festgenommen wurden.

Der Haftrichter traf die U-Haft-Entscheidung unter anderem auf Grundlage der daraus resultierenden Erkenntnisse sowie der vorliegenden Handyvideos und weiteren Beweise. (Felina Wellner/dpa)